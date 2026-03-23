Referendum sulla giustizia, anche la Calabria dice “no”: oltre il 57% dei votanti contro la riforma del governo Meloni

Vittoria netta del no al referendum sulla giustizia in Calabria. I contrari alla riforma raggiungono il 57,26% mentre il sì arriva al 42,74% e si aggiudica una sola delle cinque province della regione. La Provincia in cui più netta la vittoria del no è quella di Cosenza con il 63,74% per il no contro il 36,26% per il sì. Intorno ai 20 punti di distacco a Catanzaro (59,51% no e 40,49% sì) e Crotone (58,23% no e 41,77% sì). A Vibo Valentia, il no arriva al 56,99% contro il sì al 43,01%. L’unica provincia calabrese in cui il sì vince è quella di Reggio Calabria con il 53,10% dei favorevoli alla riforma (46,90% i contrari), con punte di oltre l’80% di sì nella Locride, con Platì all’89,63% e San Luca all’82,39%.

Reggio Calabria è l’unica città capoluogo di provincia in Calabria dove prevale il Sì, anche se di misura, al referendum per la giustizia. In riva allo stretto, infatti, il Sì ottiene il 50,81% dei consensi contro il 49,19% del No. Vittoria netta del No, invece, negli altri capoluoghi con Cosenza al 66,55% (Sì 33,45%), Crotone 62,01% (Sì 37,99%) Catanzaro 61,46% (Sì 38,54%) e Vibo Valentia 56,40% (43,60%).