Allerta truffe, il 24 marzo un incontro con i Carabinieri nel Circolo culturale di Mirto

“Allerta truffe: come proteggere se stessi e i propri cari” È questo il tema di un’azione di sensibilizzazione pianificata dal Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto, per martedì 24 marzo 2026 alle ore 17.45, presso la propria sala conferenze nella centralissima piazza Dante. Si tratta di un incontro con i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano. I militari dell’Arma sensibilizzeranno la cittadinanza su questo fenomeno.

Lo storico circolo, quale istituzione culturale di Mirto, ha cercato di “fare rete” coinvolgendo i rappresentanti di vari sodalizi e istituzioni locali.

L’incontro sarà coordinato dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, presidente del Circolo Culturale “Zanotti Bianco”.

Interverranno il Tenente Colonnello Marco Gianluca Filippi, Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano Rossano e il Maresciallo Capo Alessandro Greco, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mirto Crosia.

È annunciata la partecipazione attiva di Maria Teresa Aiello, Sindaco di Crosia; Sara Giulia Aiello, dirigente scolastica del Liceo – Ite di Mirto Crosia; Egidio Cinelli, direttore di Poste Italiane di Crosia; Gabriella Libero, agente della Polizia locale di Crosia; Gianmarino Madera, direttore di Poste Italiane di Mirto; Giovanna Pagnotta, presidente della Croce Rossa Italiana Mirto Crosia; Giuseppe Roma, responsabile Aeop di Mirto Crosia; Antonio Santoro, responsabile di filiale bancaria di Rossano. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto per la comunità sul tema della sicurezza e della prevenzione delle truffe.