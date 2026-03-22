Lab24, “Stelle del Sud 2026”: Gamian Consulting 36ª in Italia e prima tra le aziende calabresi presenti in classifica

La nuova edizione di “Stelle del Sud 2026″, la classifica pubblicata da Lab24 per Il Sole 24 Ore, premia anche il percorso di Gamian Consulting, che conquista il 36° posto in Italia e si conferma prima tra le aziende calabresi presenti in classifica.

Leader nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili, Gamian Consulting opera attraverso un’offerta integrata che comprende la progettazione, la realizzazione e la gestione operativa di impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo energetico. È su questa base che la società ha progressivamente definito la propria identità, consolidando una presenza riconoscibile per competenza tecnica, capacità organizzativa e visione industriale, con un presidio esteso all’intero ciclo di vita degli asset.

A commentare il riconoscimento è Carolina Cairo, CFO della società: «L’ingresso di Gamian Consulting in “Stelle del Sud 2026” rappresenta per noi un passaggio di particolare importanza, perché attribuisce evidenza a un lavoro sviluppato negli anni con metodo, serietà e continuità. Il posizionamento conseguito riflette non soltanto la qualità dell’attività svolta, ma anche la capacità dell’azienda di operare con credibilità in un comparto strategico e complesso come quello energetico».

La presenza in classifica assume un rilievo ancora più significativo se letta nel contesto in cui matura. Il piazzamento ottenuto dall’azienda calabrese non fotografa, infatti, soltanto l’evoluzione di una singola realtà imprenditoriale, ma richiama anche la capacità del Meridione di esprimere iniziativa, struttura e cultura d’impresa in settori ad alto contenuto tecnico e industriale. In questo senso, la graduatoria restituisce l’immagine di una realtà che ha saputo affermarsi in un ambito competitivo ampio, mantenendo al tempo stesso un legame saldo con il territorio in cui opera.

«Scegliere di investire nel Sud – aggiunge la CFO – significa assumere una posizione precisa, che riguarda la visione stessa dell’impresa e il modo in cui essa decide di costruire il proprio sviluppo. Per noi, radicare la propria attività in Calabria vuol dire riconoscere il valore di un contesto che dispone di energie, professionalità e potenzialità importanti, e contribuire a trasformarle in crescita concreta».

Il riferimento alla Calabria, in questa prospettiva, non ha un valore meramente identitario o simbolico, perché investire in questo territorio significa misurarsi con una realtà che presenta certamente complessità, ma che esprime anche risorse spesso sottovalutate, competenze solide e margini di sviluppo rilevanti. È proprio all’interno di questo equilibrio che acquista significato l’esperienza di Gamian Consulting: quella di un’impresa che ha scelto di consolidare la propria traiettoria senza recidere il rapporto con il contesto di appartenenza, facendo di questa radice un elemento di forza e non un limite.

Il riconoscimento ottenuto si inserisce così in una dinamica più ampia, nella quale la crescita aziendale si intreccia con una responsabilità precisa. Da un lato, infatti, il piazzamento certifica la consistenza del lavoro compiuto; dall’altro, richiama l’esigenza di proseguire con lo stesso rigore, preservando qualità, affidabilità e capacità di evoluzione in un settore destinato ad assumere un peso sempre maggiore nel futuro industriale del Paese.

«Ogni riconoscimento autentico – conclude Cairo – ha valore quando non si esaurisce nell’evidenza del traguardo raggiunto, ma diventa un richiamo a mantenere lucidità, rigore e senso di responsabilità. È con questo spirito che guardiamo ai prossimi passaggi del nostro cammino, consapevoli del lavoro svolto e dell’impegno che ancora ci attende».

L’ingresso in “Stelle del Sud 2026” si configura dunque come la conferma di una linea di sviluppo già chiaramente tracciata, quella di un’impresa che continua a crescere con coerenza e visione, scegliendo di farlo a partire dal Sud e dalla Calabria, e traducendo questa scelta in presenza industriale, qualità operativa e prospettiva.