Assalto all’Atm dell’ufficio postale di Lauropoli: il Sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini scrive a Poste chiedendo l’immediata attivazione del turno pomeridiano nell’ufficio di Cassano centro e l’installazione di un ufficio container a Lauropoli

È noto come, a seguito dell’assalto con esplosivo avvenuto il 23 dicembre 2025 ai danni dell’Ufficio Postale di Lauropoli, nel comune di Cassano All’Ionio, con la conseguente asportazione dell’ATM (bancomat), l’immobile abbia riportato gravi danni strutturali che ne hanno determinato la chiusura e la sospensione di tutti i servizi al pubblico. Una situazione da subito attenzionata dall’amministrazione comunale sibarita discussa anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale datato 30 Dicembre. Proprio per dare seguito a quanto deciso nel corso dell’ultima assise, il sindaco Gianpaolo Iacobini a scritto alla dottoressa Margherita Cardullo, direttrice della filiale delle Poste di Castrovillari e competente territorialmente sugli uffici del comune di Cassano all’Ionio.

“Con riferimento all’assalto criminale consumato il 23 Dicembre ai danni dell’Ufficio Postale di Lauropoli – esordisce Iacobini nella missiva – manifesto a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutto il Consiglio comunale, come da specifico mandato ricevuto, sentimenti di solidarietà e vicinanza ai dipendenti ed all’azienda”. “Al tempo stesso – continua la nota – facendo seguito alle interlocuzioni già svolte in via informale, al fine di garantire l’erogazione di servizi basilari e indispensabili per la popolosa comunità di Lauropoli, peraltro caratterizzata da un forte e diffuso tessuto produttivo, chiedo l’immediata attivazione del turno pomeridiano presso l’ufficio di Cassano centro e, nei tempi tecnici strettamente necessari, l’installazione di un ufficio container a Lauropoli“.

Richieste non più procrastinabili vista la mole di pubblico che affluisce presso l’ufficio postale lauropolitano. Il primo cittadino ha voluto concludere la lettera “confermando la piena disponibilità al confronto ed al dialogo, oltre che ad ogni forma di collaborazione istituzionale, richiedo altresì un incontro urgente”.