Saracena vive il Natale: villaggio, musica e tradizioni per rafforzare identità e comunità

“Il Natale vissuto sempre più come un racconto collettivo che prende forma nei luoghi, nelle relazioni e nei valori identitari di una comunità che ha scelto di costruire il proprio futuro partendo da ciò che è. Dal Paese del Moscato-Passito, Marcatore Identitario Distintivo della Calabria Straordinaria, prende corpo un progetto in progress che trasforma ogni iniziativa in un’esperienza condivisa e ogni momento di festa in un tassello della più corposa Destinazione esperienziale che unisce storia, paesaggi ed enogastronomia”.

La giornata di lunedì 22 dicembre, con il Villaggio di Babbo Natale ospitato nella palestra comunale, ha restituito l’immagine più autentica di questo percorso: famiglie, bambini, sorrisi, partecipazione vera. Un luogo trasformato in spazio di comunità, dove i più piccoli hanno vissuto il Natale attraverso il gioco, l’immaginazione e la meraviglia, tra animazione, balli, disegni, letterine e fotografie con Babbo Natale, accompagnati dalle mascotte e dalle truccatrici che hanno colorato la festa.

“Questi momenti – sottolinea il Sindaco Renzo Russo porgendo gli auguri di buone feste a tutti i concittadini e a quanti hanno scelto Saracena come loro destinazione per questo periodo natalizio – non sono episodi isolati, ma parti di un disegno più ampio. Saracena sta costruendo una destinazione che mette al centro le persone, la cultura, le tradizioni e il senso di appartenenza. Anche il Natale diventa così un’esperienza identitaria, capace di rafforzare il legame tra comunità e territorio”.

Nel solco del riconoscimento di Saracena come Paese del Moscato-Passito ogni iniziativa contribuisce a raccontare un territorio che non si limita a custodire le proprie eccellenze, ma le trasforma in linguaggio contemporaneo. Il Natale diventa quindi una stagione di racconto, in continuità con il lavoro avviato sulla cultura, sull’arte e sulla rigenerazione del centro storico.

All’interno di questo progetto, la Pinacoteca Andrea Alfano rappresenta uno snodo centrale: non solo spazio espositivo, ma luogo simbolico di una visione che unisce arte, educazione e identità. La recente inaugurazione del nuovo allestimento ha segnato una tappa fondamentale di questo cammino, che continua anche attraverso le iniziative natalizie, capaci di connettere generazioni e linguaggi.

Il Villaggio di Babbo Natale ha aperto a una nuova serie di appuntamenti che accompagneranno Saracena fino all’Epifania, tra musica, teatro, libri e momenti di socialità. Un programma che non vive di singoli eventi, ma di una visione coerente: fare del borgo un luogo da vivere, attraversare e riconoscere come patrimonio comune.

Prossimo appuntamento Domenica 28 dicembre, all’Auditorium degli Orti Mastromarchi, con il Concerto di Natale – Christmas Opera Gala, a cura del Bel Canto Ensemble: un rito culturale che si rinnova ogni anno, nato da un’idea del Maestro Andrea Forte, capace di unire musica colta e spirito natalizio. Poi, lunedì 29 spazio ancora al teatro con Le bugie hanno le gambe lunghe, secondo appuntamento della rassegna teatrale Sipario d’Oro, con la compagnia Il Dialogo di Napoli. Il 30 dicembre, invece, sarà la volta della Tombolata Natalizia, giunta alla sua seconda edizione, promossa dall’Associazione culturale A Pide Ferme: un evento che unisce socialità, gioco e partecipazione, e che ogni anno registra una grande risposta della comunità.

Il nuovo anno si aprirà sabato 3 gennaio con la presentazione del libro Piccolo elogio del Q.B. (Quanto Basta) di Angiolino Bellizzi, nella Sala del Consiglio Comunale: un momento di riflessione e dialogo che riporta il valore della parola al centro dello spazio istituzionale. Mentre il programma degli eventi natalizi si chiuderà il 6 gennaio con lo spettacolo teatrale A Fortuna, a cura del Teatro dei Visionari di Casali del Manco, promosso dall’Associazione Il Sorriso di Saracena. Una serata dedicata alla memoria di Pina Cirigliano, con il ricavato devoluto alle adozioni a distanza, a testimonianza di un Natale che sa essere anche responsabilità e cura.

“Quando i bambini riempiono gli spazi pubblici di voci e colori – conclude Russo – significa che stiamo andando nella direzione giusta. Costruire una destinazione significa prima di tutto costruire relazioni. Saracena lo sta facendo passo dopo passo, con coerenza, identità e futuro”.