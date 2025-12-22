“La stanza, la ghianda e la felicità”: a Corigliano-Rossano la presentazione del libro di Alessandra Mazzei

Emozioni, riflessioni e stupore hanno caratterizzato l’evento culturale che si è svolto ieri, sabato 21 dicembre, presso la Cittadella dei Ragazzi di Corigliano-Rossano, in occasione della presentazione del libro “La stanza, la ghianda e la felicità” di Alessandra Mazzei, pubblicato da conSenso publishing.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, con la presenza di molti giovani, studenti ed ex studenti, che hanno voluto testimoniare stima e affetto verso l’autrice, loro professoressa. L’evento ha superato i confini della tradizionale presentazione editoriale, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo multidisciplinare, capace di far dialogare linguaggi diversi: letteratura, pittura, teatro e danza si sono intrecciati in una serata dedicata all’arte in tutte le sue forme.

Ad aprire l’incontro è stato il talk condotto da Marco Le Fosse, direttore de l’Eco dello Jonio, che ha guidato il pubblico alla scoperta del contesto in cui l’opera è nata, definita come «un’opera di resistenza, scaturita dal silenzio forzato della pandemia, trasformato dall’autrice in parola viva e pensiero che si fa umanità».

Nel suo intervento, Alessandra Mazzei ha raccontato la genesi del libro sottolineando che «così come si insegna per imparare, si scrive per curarsi», ringraziando gli allievi presenti per il contributo umano e intellettuale che ha ispirato molte pagine dell’opera. Una riflessione nata dall’esigenza di ritrovare il positivo nel “tempo sospeso” e di riscoprire il proprio daimon interiore, in un percorso che porta a concepire la felicità più come sottrazione che come accumulo.

Al dibattito hanno partecipato anche Giovanni Pistoia, vicesindaco di Corigliano-Rossano, che ha evidenziato il valore sociale della lettura, soprattutto nel trasmettere speranza alle nuove generazioni; Anna Salvo, professoressa di Psicologia dinamica all’Università della Calabria, che ha definito il libro come un’opera capace di creare “respiro” in un periodo segnato dalla distanza relazionale; Eliana Noto, pittrice e illustratrice del volume, che ha illustrato il lavoro artistico svolto per tradurre i contenuti del testo in immagini e colori attraverso una pittura emozionale astratta; e Giuseppe F. Zangaro, direttore editoriale di conSenso publishing, che ha descritto il libro come una guida preziosa, realizzata con cura e attenzione, soprattutto per chi si affaccia a importanti fasi della vita.

La serata è proseguita con la performance artistica “Oltre la stanza“, a cura della Scuola delle Arti “Maros in Teatro” e con coreografie di Alice Celestino. Uno spettacolo intenso e suggestivo, arricchito da letture, recitazione, danza e proiezioni delle opere pittoriche di Eliana Noto, che ha offerto al pubblico un’esperienza immersiva e profondamente emozionante. Un appuntamento culturale capace di intrecciare educazione, psicopedagogia, arte e partecipazione, lasciando un segno significativo nella comunità e contribuendo ad arricchire il calendario degli eventi natalizi della città di Corigliano-Rossano.