“Formuliamo le più sentite congratulazioni per la prestigiosa nomina a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Calabria della dottoressa Loredana Giannicola. Si tratta di un incarico che riconosce le sue grandi competenze e il profondo amore per il mondo della scuola”. Lo dichiara il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante che aggiunge “si tratta di una professionista di valore, che rappresenta un punto di riferimento autorevole e sensibile per l’educazione delle nuove generazioni. Siamo certi che guiderà questo importante ruolo con dedizione e attenzione verso tutta la comunità scolastica. Come Associazione degli Industriali, per quanto di nostra competenza – conclude il presidente – offriamo con convinzione il nostro supporto a iniziative che favoriscano la collaborazione tra il mondo della scuola e quello produttivo”.
Giannicola nominata Direttore Generale dell’USR Calabria, Confindustria Cosenza: “Professionista di valore”
Articoli Correlati