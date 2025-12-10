Caloveto, convocato l’ultimo Consiglio comunale 2025: in aula Bilancio 2026–2028 e nuovo Regolamento di Polizia Locale

Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028; aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2026 e del programma triennale di beni e servizi 2026-2028. Sono, questi, alcuni dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Caloveto (Cs), l’ultimo per l’anno 2025, convocato per domani, giovedì 11 dicembre alle ore 18 nella sala consiliare.
In caso di seduta deserta il Consiglio Comunale si terrà in seconda convocazione il giorno successivo, venerdì 12 alle ore 18,30.
SI APPROVA ANCHE REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE
Dopo la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti l’assise si confronterà anche sulla ratifica della deliberazione di giunta comunale relativa a fondi in entrata; sull’approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, sulla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028, sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e sull’adozione del Regolamento di Polizia Locale adeguato al regolamento attuativo alle norme vigenti.