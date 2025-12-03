Feste natalizie, Confcommercio Cosenza rilancia la campagna “Compra sotto casa” per sostenere i negozi di prossimità

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, torna la campagna ‘Compra sotto casa’ promossa dalla Confcommercio Cosenza, un’iniziativa pensata, si legge in una nota, per “sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza di scegliere i negozi di prossimità per i propri acquisti di Natale”. La campagna 2025, che accompagnerà l’intero mese di dicembre, ha visto la realizzazione di un breve video che si concentra sulla dimensione umana del commercio: dietro ogni vetrina c’è una storia, una famiglia, un impegno costante fatto di professionalità e accoglienza.

“Il Natale è il momento dell’anno in cui più di tutti si percepisce il valore delle relazioni umane – ha dichiarato, nella nota, il direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada. – I nostri negozi di vicinato incarnano proprio questo: sono fatti di persone che conoscono i clienti, che offrono un servizio personalizzato e che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre città. ‘Compra sotto casa’ non è solo uno slogan, ma un invito concreto a sostenere chi, con dedizione, tiene aperte le nostre strade e crea valore per il territorio. Scegliere i negozi locali significa investire sulla qualità, sulla fiducia e sulla nostra comunità”.

Confcommercio Cosenza ricorda, infine, che “ogni acquisto locale genera ricadute dirette sull’occupazione, sui servizi e sul benessere economico della provincia”. Per questo, l’associazione invita cittadini e imprese a “condividere e promuovere la campagna, trasformando il periodo natalizio in un’opportunità di sostegno reciproco”.