Riccio (UNARMA Calabria): “Il Maggiore Andrea D’Angelo lascia la Compagnia Carabinieri di Scalea, ma non è un addio”

Riccio, Segretario Generale Regionale Calabria del sindacato UNARMA, dichiara:

«I migliori se ne vanno… ovviamente lo diciamo in senso ironico. Non è un addio, ma un passaggio di prestigio: il Maggiore Andrea D’Angelo lascia la Compagnia Carabinieri di Scalea per assumere il comando della Compagnia di Bari. Una nuova sfida che testimonia il valore di un Ufficiale che, in questi anni, si è distinto per professionalità e umanità».

Riccio continua:

«La nostra attività sindacale è andata ben oltre le previsioni proprio grazie al Maggiore D’Angelo, che ha sempre saputo risolvere le problematiche con la rapidità di un pit stop di Formula 1: meno di dieci secondi, e la macchina era già di nuovo in pista. Sono questi i Comandanti che portano avanti davvero l’Arma dei Carabinieri. Purtroppo, ci è capitato anche di conoscere altri tipi di comandanti che non hanno saputo mantenere neanche un segreto o un accordo: questi sono i danni di un’amministrazione che non sa valorizzare i migliori».

Riccio conclude:

«Non parlo solo a nome mio, ma con l’unanime condivisione della Segreteria Provinciale e Regionale: il Maggiore Andrea D’Angelo rappresenta un pilastro dell’Arma, un esempio da seguire. A Bari troveranno un Comandante di straordinaria qualità, mentre qui a Scalea resterà un segno indelebile del suo passaggio. Un grazie sincero e un arrivederci, con l’augurio di ulteriori successi professionali».