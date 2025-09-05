Conte a Cosenza: “Ponte sullo Stretto non è soluzione per Calabria e Sicilia”

“Credo che la Calabria, e anche la Sicilia, abbiano bisogno di infrastrutture essenziali, di aree per potenziare le linee ferroviarie. Andare a prelevare ed a distrarre risorse e fondi di coesione dalla Calabria e dalla Sicilia per buttarle su una singola infrastruttura come il Ponte sullo Stretto, tra l’altro con l’inganno di qualificarla come infrastruttura militare, un inganno che gli americani della Nato hanno già scoperto e denunciato, non mi sembra che sia la soluzione per i bisogni dell’Italia e del Sud del Paese, che hanno bisogno invece di una politica responsabile, che sappia investire e sappia dire tanti sì, ma tanti sì giusti”. Così il leader M5S Giuseppe Conte a Cosenza.