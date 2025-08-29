“Chiunque sia un uomo libero non può starsene a dormire” - Aristofane
Intervento della squadra Anas per un veicolo in avaria sulla SS534 “Di Cammarata e degli Stombi” a Cassano allo Jonio (CS)

Questa mattina, la squadra Anas del Centro di Manutenzione di Cosenza è intervenuta a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa di Catanzaro, attivata dalla Polizia Stradale di Cosenza, per un veicolo in avaria al km 6,100 della strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.
Gli operatori Anas, giunti sul posto, hanno individuato l’autovettura ferma in una piazzola di sosta. I passeggeri, la signora Elvira, classe 1928, e suo figlio, avevano già contattato un servizio di soccorso stradale, ma il carro attrezzi avrebbe impiegato circa un’ora per raggiungere il luogo dell’avaria.
Al fine di garantire la sicurezza dei due passeggeri, la squadra ha deciso di accompagnarli all’area di servizio più vicina, dove hanno potuto ricevere ulteriore assistenza in attesa del recupero del mezzo.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

