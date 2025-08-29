A Caloveto anche d’estate si promuove cittadinanza e appartenenza: Sindaco ringrazia associazioni per impegno

In realtà piccole come quella di Caloveto il contributo fattivo del mondo dell’associazionismo è fondamentale per alimentare il senso di appartenenza soprattutto nelle nuove generazioni, a valorizzare quel patrimonio culturale ed identitario che se non coltivato rischia di soccombere sotto il peso delle mode; ad abitare quei luoghi e a quegli spazi della memoria da custodire con cura e tramandare al futuro.

CONTRIBUTO PRO LOCO CALOVETO FONDAMENTALE PER COESIONE

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza ringraziando la Pro Loco di Caloveto, guidata dalla presidente Stefania Pranteda per aver reso anche questa Estate l’occasione per ritrovarsi anche con i concittadini che vivono fuori per studio e lavoro e accogliere i tanti ospiti che hanno preferito il nostro centro storico.

PROGRAMMAZIONE SOCIO-CULTURALE FOCALIZZATA SU IDENTITÀ E TRADIZIONE

Dalla Notte e ra carnara, la speciale notte bianca nel cuore del borgo alla seconda edizione della Stra-panoramica Calovetese, la gara podistica non competitiva che ha visto il taglio del nastro dal concittadino Domenico Bevacqua, pensata per unire sport, natura e socialità; passando dal Premio calovetesi nel mondo a Padre Carmine Mazza, fino agli eventi legati alle produzioni tipiche e alla partecipata Festa dell’Entroterra, tappa del format itinerante promossa dal Gal Sibaritide guidato dal presidente Antonio Pomillo, Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide, al quale LaC Eventi (canale 11 del digitale terrestre) dedicherà uno speciale sabato 30 alle ore 13, che ha visto la partecipazione di sindaci ed istituzioni, tra gli altri quella della Presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface e del direttore dell’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, Fulvia Caligiuri. Sono, questi, solo alcuni dei principali momenti che hanno scandito la programmazione socio-culturale promossa con gli uomini e le donne della Pro Loco.

BENE GIOCO DI SQUADRA ASSOCIAZIONI-ISTITUZIONI

Ci sono gesti, azioni, presenze – continua – che parlano più di tante parole. E quello che la Pro Loco di Caloveto ha fatto in questi mesi è stato un vero e proprio atto di impegno e d’amore verso la propria comunità. Con passione, impegno e cuore, i volontari hanno dato vita a un’estate ricca di eventi, emozioni, momenti di condivisione che hanno riempito le nostre piazze, le nostre strade. Hanno saputo tenere vivo il nostro borgo, valorizzando identità, cultura, tradizioni. Con quella forza che nasce dall’unità, dal gioco di squadra, dal senso profondo di appartenenza. Un grazie sincero va a tutto il gruppo, che lavora dietro le quinte con fatica e dedizione; un grazie particolare va alla Presidente, guida vera e colonna portante di questa realtà, figura imprescindibile, che ha saputo unire, ispirare e portare avanti un progetto fatto non solo di eventi, ma di valori e di emozioni.