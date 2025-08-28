“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
Rovito (Cs), al via la 12ª edizione della Festa Campari

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 12ª edizione della Festa Campari, organizzata dal Bar Tabacchi La Villetta di Francesco e Nando Panza, a Motta di Rovito.

Una serata all’insegna del gusto, della musica e del divertimento.Si comincia alle 19:00 con un ricco aperitivo incorniciato dalle prelibatezze della Locanda degli Antichi Sapori ed accompagnato dai formaggi selezionati del caseificio Magna Sila.

A seguire, la festa entra nel vivo con il DJ Set e la coinvolgente performance di Davide Avallone, il tutto accompagnato dal sound curato da LP Service di Salvatore Loprieno.

