La podolica fa bene al cuore: da Terravecchia appello ed inno ad un MID della Calabria Straordinaria. Prosegue con successo format Gal Sibaritide nei territori

Se è giusto e doveroso ridurre il consumo di carne rossa quando l’abuso e le filiere industriali possono arrecare danni alla salute e all’ambiente, è altrettanto vero che la carne dell’antica razza Podolica calabrese – citata anche nella mappatura dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria – è un patrimonio unico, buono e salutare. È sottoponibile solo ai prescritti trattamenti sanitari, vive libera all’aria aperta, si nutre di pascoli naturali ed è ricca di Omega 3: un alimento che fa bene al cuore e quindi al benessere generale dell’uomo.

Con queste parole, Pietro Greco, allevatore di Podolica e sindaco di Umbriatico (KR) – il comune che vanta il particolare primato di far registrare il rapporto di un bovino ogni 5 residenti – ha fatto da chiosa alla tappa di COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE a Terravecchia, sottolineando il valore di un allevamento che incarna tradizione, sostenibilità e qualità.

GALLO: PODOLICA PRESIDIO DI BIODIVERSITÀ

Il tour identitario finanziato nell’ambito della misura 19.3 Cooperazione Interterritoriale – Filiere Corte e Mercati Locali del PSR Calabria 2014/2022 e promosso dall GAL Sibaritide nei territori del Pollino, della Piana di Sybaris e della Sila Greca continua a mietere successo, così come anche la tappa terravecchiese che ha messo al centro proprio l’antica razza bovina, simbolo della zootecnia calabrese. Il dibattito, condotto da Roberto Cannizzaro, creative manager di Roka Produzioni, ideatore del format, ha visto la partecipazione, oltre che del Primo Cittadino del piccolo borgo crotonese, anche dei rappresentanti istituzionali locali, dal sindaco Paolo Pignataro che ha sottolineato come le iniziative del Gruppo di Azione Locale siano il motore vero della promozione del territorio; Filomena Citraro, Direttrice Ara Calabria; Domenico Nigro Imperiale, Presidente territoriale Confcommercio Ionio Pollino e priore confraternita enogastronomica La Pignata e dell’assessore regionale Gianluca Gallo, Assessore regionale all’Agricoltura, che ha sottolineato l’importanza dell’allevamento della Podolica nella politica produttiva calabrese.

ALLEVAMENTO IMPORTANTE IN POLICA PRODUTTIVA

La razza podolica – ha ricordato l’Assessore regionale – allevata soprattutto in aree marginali e poco fertili, è rinomata per la sua rusticità e la capacità di adattarsi a terreni difficili. Dalla sua carne saporita ai formaggi d’eccellenza come il caciocavallo, rappresenta un presidio di biodiversità e cultura alimentare. La Calabria, con il suo clima e le sue terre incontaminate, offre un contesto ideale per questo allevamento, basato su pascoli naturali e un ridotto carico di bestiame per ettaro.

DECLINATA NELLA RICETTA BARBIERI CON I RASCATEDDI

Come da tradizione del format, non è mancato il momento gastronomico. L’agrichef Enzo Barbieri ha preparato i suoi celebri rascateddi fatti a mano, conditi con ragù di carne podolica e ricotta dura di capra. Una celebrazione dei sapori autentici, resa possibile grazie ai prodotti selezionati dal Gal Sibaritide.

La serata è stata arricchita da stand di aziende locali – formaggi, mandorle, vini, miele – e dalla presentazione delle cantine Poderi Greco di Spezzano Albanese e Cantine Liguori di Terravecchia.

SPOT CON INSARDÀ EMOZIONA ANCHE TERRAVECCHIA

Durante la serata è stato, ioltre, proiettato anche DOVE TUTTO È COMINCIATO, lo spot dedicato ai Marcatori Identitari Distintivi (MID), prodotto da Lenin Montesanto – Contenuti Strategie & Lobbying per Arsac, realizzato da Roka Produzioni con la regia di Massimo De Masi, girato nel Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia con l’attrice Annalisa Insardà, e presentato in anteprima nella speciale vetrina dii Vinitaly in the City nel Parco Archeologico di Sibari.

PROSSIME TAPPE: UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA SIBARITIDE

La rassegna proseguirà toccando i comuni di Albidona, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati, nel cuore della Sila Greca, del Pollino e dell’Arberia.

AZIENDE DEL TERRITORIO: APERTE LE ADESIONI

Le aziende agroalimentari e artigianali interessate a partecipare alle prossime tappe possono ancora aderire inviando richiesta entro cinque giorni dall’evento. Per informazioni: booking@rokaproduzioni.com