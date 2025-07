Armi e droga: 9 misure nel Cosentino, sequestrata bomba a mano

I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 9 persone. L’operazione, che ha avuto luogo oggi, ha visto l’applicazione di diverse misure: due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, tre sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre quattro devono presentarsi regolarmente presso la Polizia Giudiziaria. Gli accusati rispondono a vario titolo dei reati di detenzione, cessione e coltivazione di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) e di reati in materia di armi.

L’operazione, che segue quella del 10 luglio scorso, è il risultato di un’accurata attività investigativa condotta dai carabinieri della Stazione di Castrolibero, con il supporto della Sezione Operativa della compagnia di Cosenza. Le indagini si erano concentrate inizialmente su una tentata rapina avvenuta il 15 giugno 2022 all’ufficio postale di Marano Marchesato, nel cosentino. I militari hanno, infatti, accertato che il gruppo criminale non solo era coinvolto in rapine e reati legati alla droga, ma aveva anche in gestione una piantagione di canapa indiana.

Durante le indagini, sono emersi dettagli inquietanti, tra cui la scoperta di una piantagione di marijuana coltivata in due serre artigianali, con ben 357 piante. La piantagione si trovava in una località nascosta, ma non è sfuggita agli investigatori. Inoltre, è stata rinvenuta una bomba a mano M-75, tipo “ananas”, completa di innesco, in perfetto stato d’uso, insieme a una serie di munizioni di diverso calibro, tra cui cartucce calibro 9×21, 12 e 7.65.

Il 10 luglio, durante l’indagine, un altro degli indagati è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In suo possesso, i carabinieri hanno trovato 340 grammi di marijuana essiccata, un bilancino elettronico e materiale per confezionamento, dimostrando il suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti. In parallelo, altri due arresti sono stati effettuati per possesso illegale di armi e droga: una donna è stata arrestata per detenzione di una pistola clandestina calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di munizioni. Inoltre, una coppia di coniugi è stata arrestata mentre trasportava, a bordo di un’autovettura, 1,5 kg di hashish suddivisi in 15 panetti e 3,5 kg di marijuana essiccata, confezionati in 6 buste di cellophane.