San Marco Argentano, Graziano: “Solidarietà a Marco Iovino e impegno costante per superare le criticità”

«Esprimo la mia più profonda solidarietà a Marco Iovino, il giovane di Sant’Agata di Esaro che in queste settimane, insieme a tanti altri cittadini del territorio della Valle dell’Esaro, sta affrontando i disservizi legati alla chiusura dell’ufficio protesi e ausili presso l’ospedale di San Marco Argentano. La sua disavventura evidenzia ancora una volta le criticità che, purtroppo, ancora affliggono il sistema sanitario calabrese e che hanno radici lontanissime, profonde e ben distinte. Ma ci tengo a precisare che su questa vicenda siamo sul pezzo da giorni, lavorando incessantemente per ripristinare il servizio. Il risanamento dello Sanità è un lavoro difficile che si realizza a piccoli pezzi».

È quanto dichiara Giuseppe Graziano, Capogruppo di Maggioranza in Consiglio regionale e Segretario della Sesta Commissione regionale, già a lavoro da giorni su questa vicenda grazie anche all’attenzione e alla sensibilità della Consigliera comunale di Sant’Agata d’Esaro, Emanuela Monita, che si è subito interessata della questione. «La sua sollecitudine – sottolinea Graziano – è stata preziosa e ci ha permesso di intervenire prontamente. Non ultimo, nella giornata di ieri, ho sollecitato personalmente le strutture e i dipartimenti competenti per accelerare la risoluzione della vicenda».

«Siamo pienamente consapevoli – aggiunge – delle difficoltà che i cittadini incontrano quotidianamente nell’accesso a servizi essenziali. Per questo motivo, l’attenzione della Regione Calabria è massima per garantire che il diritto alla salute sia pienamente tutelato in ogni angolo del nostro territorio. Il nostro impegno è costante e si concretizza in un lavoro quotidiano volto a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi, intervenendo sulle carenze strutturali e organizzative ereditate e lavorando per un sistema sanitario più solido e rispondente alle esigenze di tutti».