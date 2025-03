Furgiuele (Lega): “Bene elevazione Commissariato Corigliano-Rossano a sede Primo Dirigente”

“La decisione di elevare a sede di Primo Dirigente il Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano è un segnale significativo per il nostro territorio. Grazie all’arrivo di nuovo personale previsto con questa nuova denominazione, da sempre sostenuta anche dal Siulp, sarà possibile rendere ancora più efficace l’azione delle Forze dell’Ordine sull’area già attualmente di competenza del presidio di Polizia. Maggiore tutela della legalità, condizione operative più agevoli per gli agenti, una presenza ancor più capillare sul territorio: ancora una volta si riafferma l’attenzione della Lega alle reali esigenze dei cittadini e alla domanda di sicurezza che arriva dagli enti locali. Un ringraziamento al sottosegretario Nicola Molteni per l’attenzione dimostrata e l’impegno profuso per raggiungere questo obiettivo importante per tutta Corigliano-Rossano”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.