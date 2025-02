Universita’ Calabria: laurea honoris causa a Santo Versace

L’Universita’ della Calabria conferira’ la laurea honoris causa in Ingegneria gestionale a Santo Versace per la straordinaria carriera imprenditoriale nell’industria della moda e nella promozione del “Made in Italy” nel mondo. La cerimonia, che sara’ presieduta dal rettore Nicola Leone, si svolgera’ lunedi’ 10 marzo, alle ore 11, nell’Aula Magna “Beniamino Andreatta”. Interverranno Francesca Guerriero, direttrice del dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale (Dimeg) e Giuseppina Ambrogio, coordinatrice del corso di laurea in Ingegneria gestionale. La “laudatio” sara’ tenuta da Luigino Filice, ordinario di Tecnologie e sistemi di lavorazione presso il Dimeg. A rappresentare il mondo delle imprese portera’ i saluti Francesco Cicione, presidente di Entopan.