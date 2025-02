Incontro operativo tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza e Comune. Franz Caruso e Paola Aurino: “Momento importante di collaborazione e progettualità”

Il sindaco Franz Caruso ha presieduto questa mattina a Palazzo dei Bruzi una riunione operativa con la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, Paola Aurino accompagnata dal Funzionario Architetto Nicola Ruggieri e dal Funzionario archeologo Damiano Pisarra. Per il Comune di Cosenza hanno partecipato il consigliere delegato al Centro Storico ed al CIS, Francesco Alimena, il dirigente Salvatore Modesto e l’ing. Maria Colucci.

Nel corso dell’incontro, che ha ulteriormente consolidato una forte sinergia ed una intensa unione d’intenti fra i due Enti, sono state stabilite le iniziative da intraprendere per valorizzare le importanti tracce delle prime fasi di vita del convento dei Domenicani e della sua storia precedente, rinvenute a seguito delle ultime indagini archeologiche nel complesso monumentale di San Domenico. Tra le più recenti novità spiccano strutture murarie e di piani d’uso riferibili ad ambienti produttivi, in vita nel corso del IV sec. d.C. e dunque pertinenti alla Consentia tardoantica. Al momento – è emerso dalla riunione – sono in corso gli studi per il restauro dei beni che, presumibilmente, termineranno entro il prossimo mese di aprile. Successivamente le nuove scoperte ed i reperti rinvenuti saranno illustrati alla città nell’ambito di una serie di manifestazioni che saranno organizzate in maniera congiunta tra Comune e Soprintendenza.

“Oggi è stato un momento molto importante di collaborazione e di progettualità”. E’ quanto hanno affermato congiuntamente il sindaco Franz Caruso e la dott.ssa Aurino, visibilmente compiaciuti per il confronto posto in essere.

“Grazie al proficuo lavoro portato avanti con la soprintendenza – ha proseguito il sindaco Franz Caruso – siamo riusciti ad avviare e portare a compimento gli 11 cantieri di Agenda Urbana ed a procedere speditamente per gli altri 11 cantieri del CIS. In quest’ultimo caso, in particolare, abbiamo potuto riscontrare con soddisfazione che i lavori che stiamo portando avanti con il Contratto Istituzionale di Sviluppo- Cosenza Centro Storico, sono indispensabili certamente per migliorare l’infrastrutturazione del nostro meraviglioso patrimonio storico/artistico ed architettonico, ma ci stanno consentendo anche di scoprire un’altra parte della storia della nostra città che prima era sconosciuta. San Domenico ne è un esempio. Oltre al restauro del prestigioso complesso monumentale, infatti, che ci ha consentito di insediare, in sinergia con il magnifico Rettore Nicola Leone, nel nostro centro storico l’Università della Calabria, oggi con i nuovi reperti siamo riusciti a portare alla luce un ulteriore pezzo della storia della nostra città. E’ questo un fatto di incommensurabile valore perché è dalle nostre radici che possiamo attingere quella linfa vitale che ci proietterà nel futuro con maggiore consapevolezza e prestigio”.