La Giunta approva la realizzazione di uno sgambatoio per gli amici a quattro zampe utilizzando lo strumento dei patti di collaborazione

La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, su proposta congiunta dell’Assessore alla Polizia Municipale, Manutenzione e Decoro urbano, Francesco De Cicco, e dell’Assessore al Benessere e diritti degli animali e contrasto al randagismo, Veronica Buffone, ha approvato il progetto per la cura di una piccola parte dell’area adibita a sgambatoio per gli amici a quattro zampe, all’interno dei giardini “Fabio Aroni”, situati lungo Viale Giacomo Mancini. L’approvazione del progetto è stata possibile in virtù del Regolamento, approvato sia dalla giunta che dal Consiglio comunale, che prevede espressamente la sottoscrizione dei patti di collaborazione, tra cittadini e Amministrazione comunale, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. “È questo – ha detto il Sindaco Franz Caruso – un nuovo patto di collaborazione che la nostra Amministrazione comunale ha inteso sottoscrivere, applicando il principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito che consente la legittimazione dei cittadini a intraprendere iniziative autonome per perseguire attività di interesse generale e collettivo. Con la realizzazione dello sgambatoio e la cura di quest’ultimo, affidata a un gruppo di cittadini che hanno sottoscritto la proposta a noi pervenuta – ha aggiunto Franz Caruso – intendiamo diffondere sempre di più, come già abbiamo fatto con altre azioni, la cultura del rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. A questo si aggiunga la giusta attenzione verso tutti i nostri concittadini che possiedono uno o più cani e che non dispongono di spazi liberi adeguati”. La proposta dei cittadini, oltre che all’Amministrazione comunale è pervenuta anche al consigliere comunale Gianfranco Tinto che, al pari del Sindaco Franz Caruso e degli Assessori De Cicco e Buffone, l’ha presa subito in considerazione e sostenuta. Gli obiettivi di questo nuovo patto di collaborazione finalizzato a realizzare lo sgambatoio che sarà ricavato all’interno dei giardini “Fabio Aroni” risiedono nel promuovere la socialità degli animali di affezione, in particolare dei cani, e di operare per la salvaguardia e la protezione degli stessi, nonché della loro assistenza. “Lo spazio destinato allo sgambatoio – ha sottolineato l’Assessore Francesco De Cicco – sarà opportunamente recintato e attrezzato e fruibile in condizioni di sicurezza. Al suo interno i proprietari degli amici a quattro zampe potranno far correre i loro animali in assoluta libertà e serenità”. “Tra i nostri obiettivi diretti al benessere animale e al contrasto del fenomeno del randagismo – ha poi aggiunto l’Assessore Veronica Buffone – c’è proprio quello di creare spazi idonei e sicuri per i nostri amici a 4 zampe, dove far sì che possano sgambettare, esplorare, giocare, socializzare e promuovere un corretto rapporto uomo-animale. Lo dice anche il nostro Regolamento. Questo progetto, in condivisione con i cittadini e con una proposta pervenuta dal basso, è, pertanto, frutto di due importanti azioni innovative: l’ascolto e la partecipazione attiva dei cittadini e la tutela dei nostri amici animali”.

Il patto di collaborazione prevede che a carico dei proponenti resti l’impegno a pulire lo sgambatoio raccogliendo le deiezioni canine, sia quelle appena prodotte che quelle non raccolte da proprietari poco attenti o prodotte da animali randagi. Sempre a carico dei proponenti sono, inoltre, la sistemazione del terreno con la copertura di eventuali buche che possono rappresentare un potenziale pericolo per animali e per le persone, e l’impegno a recintare una parte del giardino con apposita rete e siepe la cui installazione sarà ad opera e a spese degli stessi cittadini, ma sotto il diretto controllo del Comune.