Scomparsa Francesco Occhiuto, il cordoglio di Confartigianato Imprese Calabria

Confartigianato Imprese Calabria esprime il più profondo cordoglio per la tragica perdita del figlio del Senatore Mario Occhiuto e nipote del Governatore Roberto Occhiuto.

In questo momento di grande dolore, il Presidente Regionale, Roberto Matragrano, e il segretario Regionale, Silvano Barbalace , desiderano far giungere alla famiglia Occhiuto a nome della dirigenza Confartigianato tutta la loro vicinanza e solidarietà.

La scomparsa di una persona cara, e in particolare di un figlio, è una tragedia che lascia un vuoto incolmabile. Le parole non possono alleviare il dolore, ma Confartigianato Imprese Calabria si unisce nel ricordo e nel silenzioso abbraccio alla famiglia in questo difficile momento.