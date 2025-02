Prima edizione Forum Energia, domani 24 febbraio l’evento di Legambiente Calabria all’Unical

Legambiente Calabria, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, organizza il primo Forum Energia, un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sul tema della transizione energetica come strumento chiave per contrastare i cambiamenti climatici.

L’evento, intitolato “L’energia che rinnova la Calabria”, si terrà domani 24 febbraio 2025 dalle 9:30 alle 13:00 nella Sala Convegni University Club dell’Università della Calabria (Arcavacata di Rende – CS). Il forum affronterà l’importante tema delle fonti rinnovabili nella nostra regione e della transizione ecologica anche nell’ottica della creazione di nuove opportunità occupazionali. Dalle 14:30 alle 16:00, il forum proseguirà con una Tavola Rotonda su “Edilizia: cercasi politiche per raggiungere gli obiettivi europei”, con focus sulla crisi climatica nel settore edilizio e sulle strategie di innovazione sostenibile.

Il Forum sarà aperto dai saluti istituzionali dei rappresentanti dell’Università della Calabria: il prof. Vittorio Ferraro, Delegato del Rettore per l’energia e Riccardo Cristofaro Barberi, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical .

La prima sessione “Energia rinnovabile al centro del Mediterraneo“, che avrà inizio alle ore 9:30, sarà moderato da Katiuscia Eroe, Responsabile Energia di Legambiente Nazionale, con l’introduzione di Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria. Tra i relatori e gli esperti che interverranno: Simona De Iuliis di ENEA; l’Ing. Marco Merante dirigente del settore “Infrastrutture energetiche-Fonti rinnovabili e non rinnovabili- Attività estrattive”, quale delegato dell’assessore Rosario Varì, Assessore Sviluppo Economico Regione Calabria; Attilio Piattelli, Presidente Coordinamento Free – Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica; Emilio Sani, Consigliere Italia Solare; Simone Togni, Presidente ANEV e Giuseppe Mendicino, professore Ordinario Unical.

Nella seconda sessione “Il futuro della Calabria passa dall’energia” interverranno Francesco Luca Basile, professore ordinario dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e delegato IT – Horizon Europe per Clima, energia e mobilità e Raffaele Agostino, professore ordinario Unical.

La terza sessione sarà dedicata a “Il ruolo dell’agrovoltaico”. Interverranno l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo e Alessandra Scognamiglio, Enea – Presidente AIAS – Associazione Italiana Agrovoltaico Sostenibile. Le conclusioni della mattinata, previste per le ore 12:30, saranno affidate a Stefano Ciafani, Presidente Legambiente Nazionale.

Nel pomeriggio alle 14.30 si terrà la Tavola rotonda “Edilizia: cercasi politiche per raggiungere gli obiettivi europei”.

L’incontro sarà moderato da Anna Parretta e vedrà la partecipazione di: Francesco Ferrante del Kyoto Club; Roberto Rugna, Presidente Ance Calabria; Salvatore Le Pera, Presidente Anaci Cosenza; Marco Saverio Ghionna, Presidente Ordine Ingegneri Provincia Cosenza. In attesa di conferma la partecipazione di Marco Caffi, Presidente GBC Italia e Pasquale Costabile, Presidente Ordine Architetti Provincia Cosenza. Le conclusioni finali, previste per le ore 15:30, saranno affidate a Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente Nazionale.

Il Forum sarà l’occasione per presentare due progetti connessi ai temi energetici anche attraverso le due mostre che saranno installate nei pressi della Sala Convegni University Club dell’Unical in cui si svolgerà il Forum. Si tratta del progetto “Calabria al Centro del Mediterraneo”, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Calabria, che mira a valorizzare il rapporto del territorio calabrese con la sua dimensione costiera ed il mare, attraverso una cultura di salvaguardia ambientale e paesaggistica ed a promuovere una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici e sui loro effetti, anche al fine di attivare politiche di mitigazione ed adattamento CUP J58D22000410001 e “#perunsaltodiclasse”, un progetto di Kyoto Club e Legambiente su Materiali innovativi per l’edilizia, progetto ECF G-2410-6911.