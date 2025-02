Cosenza, la Scuderia Brutia Historic Cars presenta la XX edizione della rievocazione storica della Coppa Sila

Una rappresentanza della Scuderia Brutia Historic Cars è stata ricevuta questa mattina dalla Commissione consiliare sport di Palazzo dei Bruzi, presieduta da Domenico Frammartino, per presentare la XX edizione della rievocazione storica della Coppa Sila dopo la straordinaria iniziativa dello scorso anno.

“La Scuderia Brutia Historic Cars ha dato vita nel giugno 2024, a cento anni dalla prima edizione della Coppa Sila, ad un evento speciale degno dell’anniversario speciale che è stato celebrato, riscontrando un grande successo di pubblico e di critica “. Lo afferma il presidente Frammartino che prosegue: “Quest’anno, sempre a giugno, si darà vita ad un’altra manifestazione sportiva sulla scia della precedente che è stata accolta immediatamente dal sindaco Franz Caruso il quale, oltre a credere ed a puntare sui valori dello sport come momento di formazione dei giovani, è da sempre grande appassionato di motori ed egli stesso corridore in diverse edizioni della Coppa Sila aggiudicandosene il trofeo nel 1981”.

“Sostenere la Scuderia Brutia – conclude Domenico Frammartino – per tali importanti iniziative è cosa di valore perché segna un altro momento identitario della nostra città e della nostra comunità”.

Al termine dei lavori consiliari la rappresentanza della Scuderia Brutia Historic Cars, accompagnata dal presidente Frammartino, alla presenza anche dell’assessore Damiano Covelli, ha incontrato il sindaco Franz Caruso che l’ ha accolta calorosamente nella sua stanza per salutarla e complimentarsi personalmente per il nuovo evento in via di organizzazione.

“Vi ringrazio – ha affermato Franz Caruso – per la passione che vi contraddistingue ed i cui benefici ricadono anche sulla nostra città. Le iniziative che state organizzando, infatti, sono di grande significato, certamente sportivo, ma anche culturale perché rivalutano e valorizzano una tradizione

sportiva che ha goduto di notevole considerazione rappresentata dalla Coppa Sila, appunto, una corsa molto tecnica, su un tracciato di notevole difficoltà e valevole per il campionato europeo”. “Ritengo di grande importanza queste manifestazioni – ha concluso il sindaco Franz Caruso – perché rappresentano una forte attrazione per il turismo, specie ora che Cosenza può contare su un turismo low, che viene dall’Europa e che, quindi, si sofferma nella nostra città come vera e propria destinazione”.

La rappresentanza della Scuderia Brutia Historic Cars, nel manifestare gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta, ha consegnato al sindaco Franz Caruso una targa di riconoscimento.