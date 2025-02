Osservatorio delle Nuove Povertà: “Crisi sociale senza precedenti a Cosenza e provincia, è tempo di cambiare rotta”

“Cosenza e tutta la sua provincia stanno vivendo una crisi sociale senza precedenti. Il fenomeno della povertà ha raggiunto livelli preoccupanti, toccando fasce di popolazione sempre più ampie. Il disagio è sotto gli occhi di tutti: persone costrette a vivere in macchina, per strada, anziani lasciati soli e senza alcuna forma di assistenza, cittadini che non riescono più a permettersi neanche l’acquisto di beni essenziali come alimenti e medicinali.

A peggiorare ulteriormente la situazione è stata la recente chiusura del Banco Alimentare con sede a Montalto Uffugo, sfrattato e costretto a cessare la sua attività. Questo centro rappresentava un punto di riferimento fondamentale per molte famiglie in difficoltà, garantendo il minimo indispensabile per soddisfare le loro necessità alimentari. La sua chiusura ha lasciato un vuoto enorme, aumentando il disagio e la sofferenza di chi già lottava quotidianamente per sopravvivere.

Nel frattempo, si assiste a scene drammatiche: persone costrette a lavarsi in mezzo alla strada, a dormire all’aperto e nelle stazioni ferroviarie, sfidando il freddo rigido di questo periodo. Gli anziani e i bambini soffrono in silenzio, vittime di un sistema che troppo spesso li ignora.

Eppure, mentre il popolo patisce la fame e il freddo, si continuano a spendere ingenti somme di denaro per manifestazioni, spettacoli e partecipazioni a eventi nazionali, iniziative che, sebbene importanti in altri contesti, risultano oggi difficilmente giustificabili davanti a una situazione così grave.

È tempo di cambiare rotta. Le istituzioni devono smettere di chiudere gli occhi e agire concretamente per contrastare questa emergenza sociale. Non servono proclami, ma azioni immediate, fatte di aiuti materiali e interventi mirati. È necessario mettere al centro le persone e le loro esigenze, costruendo una rete di solidarietà capace di restituire dignità e speranza.

Ci appelliamo a tutti coloro che hanno la possibilità di intervenire affinché si passi dalle parole ai fatti. Solo uniti, con un impegno sincero e coordinato, potremo vincere questa battaglia contro la povertà e il disagio sociale. Uniti si vince”.

Così Antonio Belmonte, Direttore Regionale dell’Osservatorio delle Nuove Povertà.