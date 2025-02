Cosenza, la polizia municipale intensifica i controlli: a breve saranno posizionate le foto trappole

“Non c’è un modello di città diverso da quello cui abbiamo guardato sin dal nostro insediamento e cioè una città più pulita, più decorosa e nella quale vanno rispettate le regole attraverso comportamenti virtuosi in linea con la tutela dell’ambiente e degli spazi comuni che compongono il tessuto urbano”. Lo sottolinea il Sindaco Franz Caruso con riferimento agli interventi avviati negli ultimi giorni dalla Polizia Muncipale, guidata dal Comandante Giampiero Scaramuzzo, e che hanno come obiettivo preminente proprio la tutela del decoro urbano. Azioni che si stanno intensificando sia sul fronte dei controlli capillari del nucleo Decoro Urbano della Polizia Municipale, sulla mancata raccolta, da parte dei cittadini delle deiezioni canine,e sia in ordine al mancato rispetto delle disposizioni in materia di anagrafe canina (assenza di microchip). La Polizia Municipale ha concentrato, in questa prima fase, controlli e interventi nell’area di ingresso della città (Cosenza Sud) dalla quale erano pervenute alcune segnalazioni, in particolare su via De Rada e via Alcide De Gasperi, ma presto i controlli si estenderanno a tutta la città. “Vogliamo ulteriormente richiamare l’attenzione dei cittadini – ha ribadito il Sindaco Franz Caruso – sul corretto rapporto uomo-animale che non prevede solo una gestione corretta del cane di proprietà, ma anche il rispetto dell’ambiente circostante. Raccomandazioni in tal senso – ha aggiunto Franz Caruso – erano state rivolte alla cittadinanza anche attraverso un’apposita campagna di sensibilizzazione, ma come spesso diventa necessario, repetita iuvant. Raccogliere le deiezioni canine è importante per mantenere gli spazi comuni puliti ed anche il cittadino deve fare la sua parte”. Accanto ai controlli sui cani, il nucleo Decoro Urbano della Polizia municipale ha intensificato in questi giorni anche i controlli sulle attività commerciali per impedire e combattere il fenomeno, purtroppo molto diffuso, del conferimento indiscriminato di rifiuti in spregio ad ogni regola. Per una efficace azione di contrasto, a breve, saranno rese operative le foto trappole. “L’auspicio è che il posizionamento delle foto trappole – ha inoltre affermato Franz Caruso – funga da deterrente affinché la città non sia deturpata dai conferimenti indiscriminati dei rifiuti. Abbiamo invocato continuamente la collaborazione dei cittadini, chiedendola ora anche ai commercianti, affinché con uno sforzo di senso civico ci aiutino a tenere la città più pulita rispettandone il decoro”.