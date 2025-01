Cosenza, torna a riunirsi il Consiglio comunale: tre i punti all’ordine del giorno

Torna a riunirsi domani, mercoledì 29 gennaio, convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca, il Consiglio comunale. La seduta è prevista per le ore 15,30 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Tre i punti all’ordine del giorno:

– l’approvazione del documento “Identità Alias” già votato dalla Commissione consiliare “Istruzione, Legalità e Affari istituzionali”;

– la mozione (prima firmataria la consigliera chiara Penna) per la sottoscrizione del protocollo con l’ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza, lo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o la Prefettura di Cosenza e il Comune di Cosenza, allo scopo di rimuovere gli ostacoli amministrativi che rallentano la lavorazione e consegna dei permessi di soggiorno, con particolare riferimento ai permessi di soggiorno per motivi familiari, potenziando il personale esistente ed offrendo maggiori servizi ai migranti presenti sul territorio;

–l’approvazione del Regolamento del Tavolo tecnico sulle disabilità.

L‘eventuale seconda convocazione del Consiglio è prevista per le ore 16,30 di giovedì 30 gennaio.