Neonata rapita e ritrovata a Cosenza: Meloni ringrazia gli investigatori

“Il nostro sentito ringraziamento agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza per aver ritrovato e riportato ai genitori la neonata rapita in ospedale. Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca. Un abbraccio alla mamma e al papà e un augurio di buona vita alla piccola Sofia!”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando una foto degli agenti con la piccola.