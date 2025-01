Il Lotto sorride alla Calabria con un colpo da 27.500 euro a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, nell’estrazione di sabato 18 gennaio 2025. Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 10,1 milioni di euro, per un totale di 70,6 milioni di euro da inizio 2025.