Emergenza neve a Corigliano-Rossano, Il Cavaliere Domenico Viteritti: “L’intervento del Comune, guidato dal Sindaco Stasi, è stato provvidenziale. Denunciamo la totale assenza della Provincia”

A nome dei cittadini delle comunità montana di Corigliano-Rossano, in particolare delle Contrade Baraccone, Simonetti e Bonia, il Cavaliere Domenico Viteritti desidera esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco Flavio Stasi, agli addetti del Comune, agli operatori dell’AFOR e al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Corigliano Paese, Rocco D’Elia, per il tempestivo e straordinario intervento durante le improvvise e abbondanti nevicate che hanno colpito queste zone negli ultimi giorni.

«Sono stati giorni difficili e drammatici per la nostra comunità – dichiara il Cavaliere Viteritti, che ha vissuto personalmente l’emergenza rimanendovi bloccato per quattro giorni – segnati dall’assenza di corrente, rete telefonica e internet, dal completo isolamento e dalla paura che ha travolto i residenti, in particolare le persone anziane e quelle affette da gravi problemi di salute. In una situazione di emergenza assoluta, il Sindaco Flavio Stasi si è distinto per grande attenzione, umanità e vicinanza. Grazie alla sua determinazione, le squadre comunali e dell’AFOR hanno lavorato incessantemente per liberare le strade, non solo dalla neve, ma anche dai pini di oltre 15/20 metri caduti sul manto stradale, ripristinando la viabilità e garantendo la sicurezza della popolazione. Prezioso è stato anche il supporto del Comandante Rocco D’Elia, che, unitamente al Sindaco, con prontezza e professionalità ha contribuito a coordinare le operazioni di assistenza e soccorso, dimostrando ancora una volta la grande attenzione dell’Arma nei confronti della nostra comunità. Senza il loro instancabile impegno, le contrade sarebbero rimaste isolate ancora a lungo, con conseguenze potenzialmente gravissime».

Il Cavaliere denuncia, inoltre, la grave inadeguatezza della Provincia di Cosenza, le cui squadre sono intervenute solo nel pomeriggio di mercoledì, ben tre giorni dopo l’inizio dell’emergenza. «Un ritardo inaccettabile – continua Viteritti – reso ancor più grave dal fatto che gli operai comunali hanno dovuto occuparsi di liberare le arterie provinciali prima di poter completare il lavoro su quelle comunali».

Il Cavaliere Domenico Viteritti conclude rinnovando la sua gratitudine al Sindaco Stasi e a tutti coloro che, con impegno e dedizione, si sono adoperati per riportare sicurezza e normalità nelle contrade montane. Infine, annuncia che presenterà un esposto/denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti dell’Ente Provincia per valutare eventuali responsabilità penali, a fronte del totale abbandono della zona: «Da anni la manutenzione lungo l’arteria provinciale SP 187 viene ignorata, sia in forma ordinaria che straordinaria. Questo abbandono intollerabile mette a rischio la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità ogni qual volta percorrono questa arteria».