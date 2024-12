Corigliano-Rossano, il consiglio comunale ratifica la variazione di bilancio. Continua azione di riordino dell’Amministrazione

Nella giornata odierna il Consiglio Comunale ha ratificato la variazione di bilancio già approvata dall’esecutivo comunale con Delibera di Giunta n.126 del 24 novembre 2024, con la quale sono state adeguate, in entrata ed in uscita, alcune poste in bilancio, principalmente prendendo atto di nuovi finanziamenti e poi su energia, rifiuti, turismo.

L’Amministrazione sta affrontando contemporaneamente le sfide dell’attuale difficile contesto per ogni ente locale, con riferimento per esempio all’aumento dei costi dell’energia e dei costi di conferimento dei rifiuti stabiliti da Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria), e del superamento di varie situazioni debitorie ereditate che si stanno progressivamente superando, seppur con molto lavoro e sacrifici.

«Nel consiglio comunale di oggi sono stati sostanzialmente approvati tutti gli interventi correttivi che la giunta aveva ritenuto, del tutto legittimamente, di disporre in via di urgenza, anche per consentire i necessari adeguamenti di bilancio, in entrata e in uscita, in tal modo da consentire una regolare attività amministrativa in conformità con gli obiettivi politici e pure idonea a soddisfare le diverse esigenze espresse dai settori comunali – ha commentato l’assessore al Bilancio, Mauro Mitidieri – Le variazioni e i correttivi di bilancio, non incidenti in alcun modo sugli equilibri del bilancio stesso, rappresentano anche una significativa occasione di verifica sulla regolarità contabile degli interventi, consentendo conseguentemente di adeguare il bilancio ad ogni sopravvenienza, così da renderlo sempre più confacente alla vita e al dinamismo dell’ente pubblico e sempre più idoneo alle esigenze dei cittadini».

«In un contesto complesso che vede più della metà dei comuni calabresi in dissesto e predissesto, e mentre continuiamo a saldare – commenta il sindaco Flavio Stasi – debiti del passato come quello chiuso definitivamente a novembre di quest’anno (8 milioni di euro) , continuiamo ad affrontare anche le sfide dell’attualità senza rinunciare al rilancio ed alle prospettive di crescita della città».

«In questo contesto deve essere posta attenzione all’innalzamento delle tariffe di conferimento per la mancata previsione da parte di Arrical della gestione dell’ultimo segmento di trattamento rifiuti dell’impianto di Bucita, che si sta rivelando particolarmente costoso – continua il Primo Cittadino – mentre spesso si fa confusione sugli investimenti che l’Amministrazione sta facendo sul turismo, ma anche sulla cultura, sull’aggregazione sociale, sulla storicizzazione di eventi che in città non erano mai stati realizzati e che invece, come il Natale ed il Capodanno in Piazza, stanno rendendo Corigliano-Rossano un riferimento. Non si tratta di costi, ma di strumenti di consapevolezza e cambiamento culturale, oltre che di attrattività territoriale. Ricordo che, nonostante la spesa procapite in questo ambito sia ancora molto inferiore rispetto ad altre città media, alcuni indicatori come la tassa di soggiorno sono chiari: siamo passati da 80 mila euro del 2018 a circa 330 mila euro di questi anni. Non ancora ciò che meritiamo, ma con un trend positivo inequivocabile».