Derby Cosenza-Catanzaro, Fiorita non andrà al ‘Marulla’: “Ringrazio per l’invito, ma non posso stare dove viene negata la presenza dei tifosi giallorossi”

“Ho ricevuto il gradito invito da parte del collega sindaco Franz Caruso, ad essere presenti insieme allo stadio Marulla in occasione del derby tra Cosenza e Catanzaro di giovedì 26 dicembre. Un invito accompagnato da rinnovati sentimenti di amicizia e gratitudine tra le due amministrazioni e le due città. Lo ringrazio sentitamente e sono convinto anche io, raccogliendo la sua stessa proposta, che subito dopo questo derby ci si potrà rivedere per capire, insieme, quale sia il percorso più opportuno e concreto per superare le ragioni di un’antica rivalità calcistica che ancora divide le due città.

Ciononostante, per l’imminente partita, non posso accogliere l’invito del collega Caruso, per quanto cordiale e sentito, perché non avrebbe senso partecipare alla trasferta laddove viene negata la presenza dei tifosi giallorossi tra gli spalti. Il sindaco è il primo cittadino e, sportivamente parlando, sarebbe un controsenso assistere a questo appuntamento lontano dalla propria gente, a cui è stato vietato l’ingresso allo stadio. Mi auguro che le due squadre e le due città vivano il derby di Santo Stefano onorando al meglio i colori e la passione del calcio calabrese”.

Così Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro.