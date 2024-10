Poste Italiane: “Servizio corrispondenza Cassano attualmente regolare”

In riferimento all’articolo dal titolo “Cassano, da lunedì Italia Viva raccoglierà le firme per la riapertura dell’ufficio di distribuzione postale” del 2 ottobre, Poste Italiane desidera rassicurare i cittadini di Cassano all’Ionio, e dei comuni limitrofi, che il servizio di recapito della corrispondenza risulta attualmente regolare. Sulla zona in questione ad oggi non risultano infatti giacenze di prodotto. L’Azienda segnala tuttavia le criticità legate ai numerosi indirizzi errati e/o incompleti riportati sulla corrispondenza, l’assenza di cassette domiciliari con nominativi e l’assenza di nominativi sui citofoni. Tali circostanze rendono più complicato lo svolgimento del servizio ed il lavoro dei portalettere.

Poste Italiane conferma la massima attenzione sul territorio comunale di Cassano mettendo quotidianamente a disposizione dei cittadini tutte le misure necessarie a garantire un servizio di qualità e rinnova l’invito a collaborare verificando la correttezza degli indirizzi sulla corrispondenza, la presenza e accessibilità delle cassette delle lettere, la presenza dei numeri civici e dei nominativi dei residenti.