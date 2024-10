Rinuncia Baker Hughes, Straface: “Porteremo questione in prossimo Consiglio regionale”

“Vista l’importanza regionale e tutte le implicazioni derivanti dalla questione Baker Hughes che ha conquistato una comprensibile eco nazionale, ancor di più a seguito della dichiarata rinuncia da parte della stessa all’investimento straordinario di oltre 60 milioni di euro e con circa 200 nuove assunzioni nell’infrastruttura portuale di Corigliano-Rossano, porteremo l’argomento all’attenzione del prossimo Consiglio Regionale, perché possa essere fatta massima chiarezza su quanto accaduto e sta accadendo e soprattutto perché possa essere individuata in quella sede il percorso politico ed istituzionale più utile a restituire a tutti la necessaria fiducia nella prosecuzione del percorso bruscamente interrotto”.

È quanto dichiara Pasqualina Straface, presidente della terza commissione del Consiglio Regionale, sottolineando di averne parlato anche con il Presidente Roberto Occhiuto.

OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA, NESSUN DIALOGO SIA INTERROTTO

“Vogliamo che nessun dialogo venga interrotto con la Baker Huges e che la straordinaria opportunità prospettata per questo territorio e per l’intera regione possa essere ancora analizzata, approfondita, valutata ed aiutata, nel rispetto di tutte le garanzie e condizioni di sostenibilità ambientale che abbiamo sempre chiarito e ribadito, a diventare in concreto una delle pagine di sviluppo più importanti, così come si augura in modo pressoché unanime e trasversale”.