Transumanze SilaFestival, sabato e domenica musica con Mariella Nava e Walter Ricci

Doppio appuntamento nel fine settimana con la musica di qualità per Transumanze SilaFestival, la manifestazione artistica che ha come obiettivi la conoscenza e la cultura, il rispetto per l’ambiente e l’ecosostenibilità, l’interazione con la natura e fra le persone, la volontà di fare rete con le associazioni e le realtà territoriali.

Sabato 21 settembre tocca alla cantautrice Mariella Nava portare voce e talento nella città di San Giovanni in Fiore (Cs), in Largo Peppino Impastato alle 18 , accompagnata dalla tromba di Luca Aquino e dal sound dei musicisti Sasà Calabrese e Salvatore Cauteruccio.

Insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per la sua attenzione ai temi sociali – basti ricordare “In nome di ogni donna” (contro la violenza di genere), “Stasera torno prima” (sulle morti bianche) – Mariella Nava ha firmato canzoni, fra gli altri, per Gianni Morandi, Renato Zero, Andrea Bocelli, Pino Mango, Lucio Dalla, Ornella Vanoni e Amedeo Minghi. Artista versatile ha condiviso con Rossana Casale e Grazia Di Michele il progetto Cantautrici, che ha portato alla pubblicazione dell’album “Trialogo”, e con Daniela Poggi lo spettacolo teatrale “Figlio, non sei più giglio”, diretto da Stefania Porrino.

Luca Aquino, trombettista e compositore world music e jazz, è tra i musicisti jazz italiani più apprezzati nel panorama internazionale. Le sue influenze musicali hanno radici nei primi ascolti di Baker e Davis, ma anche nel rock dei Doors, degli AC/DC, in quello di Jefferson Airplane, Muddy Waters, Led Zeppelin

e si riflettono in progetti che spaziano tra diversi generi musicali: dal jazz all’hip hop, dal grunge alla musica d’autore.

Domenica 22 settembre, alle 15 , sarà invece il lungo lago di Lorica (Cs) ad ospitare il “Naples Jazz” di Walter Ricci, musicista e cantante dalle straordinarie doti vocali che, nonostante la giovane età, vanta una carriera internazionale e collaborazioni con musicisti di rinomata fama ed uno stile personale denso di sfumature e di nuove sonorità che spazia con grande naturalezza dal jazz al pop. Fra le ultime pubblicazioni citiamo l’album “Walter sings Nat King Cole” (2022), omaggio al grande artista americano stampato in formato vinile e in tiratura limitata, mentre nel 2023 interpreta e dà voce a Fred Buscaglione nello spettacolo teatrale intitolato “Fred!”, con Fabrizio Bosso e la regia di Arturo Brachetti, andato in scena a Torino al teatro Carignano per dodici giorni registrando sempre il sold out.

Negli stessi luoghi del concerto si terranno anche le attività laboratoriali “Artisti di strada – Fumettisti in Alta Quota” a cura dell’associazione Nero su Bianco.

Transumanze Silafestival è candidato all’avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” finanziato con risorse PAC 2014/2020 Az. 6.8.3 dalla Regione Calabria Dip. Istruzione, Formazione, Pari Opportunità – Settore Cultura