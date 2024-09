A Castrovillari l’inaugurazione della Vibe Music Factory: da oggi a domenica, tanti gli eventi in città

A Castrovillari c’è grande fermento in queste ore per l’inaugurazione di una nuova, meravigliosa realtà: la “Vibe Music Factory”, associazione culturale che aprirà le sue porte al pubblico oggi pomeriggio (venerdì 6 settembre) alle ore 17 e darà la possibilità di visitare la sua sede, sita in Corso Garibaldi al civico numero 70.

Mente e anima di questa nuova realtà è Roy Panebianco, musicista compositore, arrangiatore castrovillarese che dopo essersi formato alla Birdland, scuola di musica attiva negli anni Novanta nella città del Pollino, che sotto la direzione di Francesco Gallavotti è stata una vera e propria fucina di talenti, ha proseguito i suoi studi a Roma, dove si è laureato in Lettere con indirizzo Musicologia presso l’Università di Tor Vergata, frequentando al contempo il prestigioso Saint Louis College of Music sotto la guida amorevole, tra gli altri, del grande chitarrista blues Lello Panico.

Da lì in poi, l’amore per il suo strumento, la chitarra, e per la musica in generale, lo porteranno nel corso della sua carriera a spaziare tra i diversi generi musicali (dal jazz al funk, fino al rock, passando per il soul e il suo amato rhythm & blues) e a specializzarsi nell’uso di varie chitarre (dalle quelle acustiche ai diversi tipi di chitarre elettriche, suonate anche con l’innovativo utilizzo di loop station e di effettistica in generale), mantenendo sempre e comunque una propria identità di suono e una spiccata “riconoscibilità”, che lo hanno reso negli anni un musicista molto ricercato a livello nazionale ed internazionale sia nei progetti live che nelle sale di incisione (vanta anche un progetto discografico a suo nome, “Soulside”, uscito per la Picanto Records, che ha riscontrato ottimi consensi della critica specializzata).

Dopo aver collezionato collaborazioni con alcuni eccellenti jazzisti italiani (quali Marcello Rosa, Daniele Scannapieco, Fabio Accardi, Leo Corradi, Max Ionata, Gianluca Renzi, Marcello Surace) e con musicisti del calibro di Horacio “el negro” Hernandez, Gegè Telesforo, Omar Lye-Fook e Xantoné Blacq ed accompagnato numerose voci italiane ed internazionali (tra cui Crystal White, Joy Garrison, Linda Valori, Mia Cooper e Jenny B.), dal 2017 è membro stabile dei Soulcookers, quartetto della portentosa cantante americana Martha High (che per un trentennio ha scritto importanti pagine della storia della musica al fianco di James Brown), con la quale, dopo aver suonato al Blue Note di Pechino e in alcuni dei festival e dei club più famosi d’Europa (da un lato: Jazz a Vienne, Bilbao Blues Festival, i festival romani Villa Celimontana e Festival Jazz & Image Colosseo, Peperoncino Jazz Festival, Grand Tour Jazz Fest ecc.; dall’altro: Blue Note di Milano, Porgy & Bess di Vienna, New Morning e Duc Des Lombards di Parigi, nonché al Teatro Espace Malrauxin), continua a calcare i palchi più prestigiosi in giro per il mondo.

Roy, dall’alto della sua esperienza ultraventennale, come molti calabresi fanno, ha voluto tornare nella sua terra e fare qualcosa per la sua città, fondando la Vibe Music Factory, con la quale verranno organizzati corsi innovativi di Musica con il coinvolgimento di alcuni dei migliori musicisti del Cosentino (oltre allo stesso Roy, fanno parte della squadra talenti come Alessandra Chiarello, Federica Perre, Paolo Chiaia, Emanuele Gallo, Fabrizio La Fauci, Davide Paternostro ecc.) e in stretta collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, oltre a tante attività per bambini, ragazzi e per adulti di ogni etá, che oltre ad imparare a suonare o a perfezionare il proprio stile frequentando le lezioni di Strumento (dalla chitarra al pianoforte, dal basso alla batteria, dal sax fino al canto) e i seminari, i workshop e le clinic che verranno a tempo debito organizzati in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival, potranno partecipare agli incontri di Musica d’insieme, far parte di un coro, imparare a comporre musica, a registrare, mixare e produrre un disco, a diventare Dj ecc.

L’associazione Vibe, inoltre, nel corso dell’anno organizzerà anche appassionanti corsi di Organizzazione di Eventi Culturali, di Ear Training (guida all’ascolto musicale), di Fotografia, di Yoga e Benessere, di Teatro e tanto tanto altro!

Ma c’è di più…poiché è nata e ha sede nella cittadina calabrese che per la quantità e qualità di eventi culturali organizzati nel corso dell’anno sul suo territorio è stata brandizzata come “Castrovillari Città Festival”, si è pensato di dar vita anche ad un nuovo evento culturale: il “Vibe Music Fest”, in programma da oggi a domenica 8 settembre con un programma ricco di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito.

Si inizierà oggi (venerdì 6 settembre) alle 17, con l’Open Day presso la sede dell’associazione, nel corso del quale oltre a vedere all’opera tutti i musicisti che saranno impegnati nel progetto culturale della Vibe Music Factory, alle ore 19 ci sarà un seminario di fotografia a cura della fotografa lametina Marika Greco sul tema “La Calabria, i suoi abitanti e le sue tradizioni”, con possibilità di visionare la sua splendida Mostra Fotografica Digitale “Il Viaggio attraverso la fotografia”.

Questa prima giornata, che sarà anche caratterizzata dalla possibilità di visitare la mostra fotografica “Scatti Jazz”, raccolta di scatti realizzati a cura di Antonio e Armentano e Francesco Cisario in varie edizioni del Peperoncino Jazz Festival, si concluderà con il tradizionale e simbolico taglio del nastro alla presenza del sindaco Mimmo Lo Polito e di altre autorità in programma intorno alle ore 20, dopo il quale inizierà un appassionante DJ set all’insegna della black music (dal soul al funky, passando per il jazz e il rhythm & blues), con sconfinamenti nella musica elettronica e nella world music, a cura del famoso vynil selector Saro Costa e con un aperitivo in cui si potranno gustare le prelibatezze della Pizzeria Filomena e i vini delle Cantine Ferrocinto.

Domani (sabato 7 Settembre) , invece, le attività inizieranno nella sede della Vibe Music Factory alle ore 16, con il primo dei due attesissimi appuntamenti dedicati ai bambini e ai giovani ragazzi fino a 12 anni: Kids Lab Musica, seminario ad ingresso gratuito ma per il quale è obbligatorio prenotare telefonando al 379/1192421, in cui parlerà della Musica in generale, si conosceranno da vicino i diversi strumenti (che si potranno provare giocando e confrontandosi con gli insegnanti e con i coetanei) ma anche i ritmi e le melodie che con essi si possono creare.

Alle ore 18, invece, ci si sposterà nel cortile del Municipio di Castrovillari, per la presentazione del “Manuale di Storia della Popular Music e del Jazz” (edito da Volontè & Co nel 2022 e oggi alla seconda edizione) a firma del musicologo Fabrizio Basciano, testo di grande interesse rivolto tanto agli appassionati quanto agli studiosi (in questo senso, è già stato adottato come libro di testo in diversi conservatori e atenei: ultimo in ordine temporale il DAMS di Roma Tre per il corso “Teoria e analisi della Popular Music”), nato al fine di colmare il vuoto editoriale nella manualistica dedicata alla popular music prendendo spunto dal contributo scritto in precedenza dall’autore su questo importante tema e inserito sia nel IV tomo del più rinomato “Manuale di Storia della Musica” italiano, che nel volume “Profilo di Storia della Musica”, entrambi di Elvidio Surian.

Il suo autore, il professore Basciano, che ha all’attivo diversi altri volumi di grande successo – tra cui “Battiato ’70” (2015) e “La bottega dei falsautori” (2018) – e numerosi saggi musicologici per il Teatro dell’Opera di Firenze, il Teatro Olimpico di Vicenza e il Festival della Valle d’Itria, è docente titolare della cattedra di “Storia del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili” presso il Conservatorio Statale di Musica “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, nonché, da un decennio circa, collaboratore de Il Fatto Quotidiano e Ilfattoquotidiano.it (dove oltre a scrivere articoli ha anche un suo blog).

In serata, alle ore 22, sempre nell’atrio del palazzo in cui ha sede il

Comune di Castrovillari, questa seconda giornata del festival chiuderà i battenti con il concerto dei Royale, coinvolgente duo formato da Roy Panebianco e dalla cantante cosentina dalle sonorità black Alessandra Chiarello, che proporrà un viaggio nella musica pop in senso lato.

Domenica 8 Settembre , invece, dopo il secondo appuntamento pomeridiano per bambini e ragazzi nel segno del Kids Lab Musica, in programma alle ore 16 presso la sede dell’associazione, alle ore 19 nell’atrio del Palazzo di Città andrà in scena la pièce teatrale-musicale estratta da “Canzoniere Minimo”, dunque ispirata alla trasmissione omonima di Gaber e Simonetta del 1970, che era un contenitore, una raccolta di canzoni accompagnate da monologhi teatrali che ruotano attorno ad un tema comune.

Nato da un’idea di Giuseppe Vincenzi e Alessandra Chiarello e portato in scena per la prima volta nel 2010 con il sottotitolo “Se la sua generazione ha perso, la mia non ci ha nemmeno provato!”, lo spettacolo, in occasione della seconda giornata del Vibe Music Fest avrà il sottotitolo “Amori nuovi e usati, tra stoviglie, caffè, sigarette e carezze svogliate”, vedrà in scena la talentuosa cantante, qui anche in veste di attrice Alessandra Chiarello accompagnata al pianoforte e alla voce da Alessandro Castriota Scanderbeg e si sostanzierà in uno spettacolo di teatro-canzone che avrà come filo conduttore gli amori, quelli vissuti e quelli immaginati, quelli andati male, quelli incompresi e quelli mai dimenticati.

Alle ore 22, a chiusura di questa prima edizione del Vibe Music Fest, poi, lo stesso Roy Panebianco insieme alla carismatica cantante Federica Perre si esibirà nel chiostro del Comune insieme al Coro PopUp 33 Giri, progetto corale della 33 Giri Music Academy di Cosenza fondato lo scorso anno e nato da un’idea della cantante belvederese, che da allora ne cura la direzione.

Nonostante sia una progetto di recente formazione, il coro ha già calcato alcuni palchi importanti della Calabria: ha accompagnato, ad esempio, il tour “Buon viaggio” del progetto Cantolautore nelle date svoltesi al Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza e al Teatro “Politeama” di Catanzaro, si è esibito al Mood, storico club cosentino, all’Anfiteatro “Vincenzo Tieri” di Castrolibero ed ha partecipato all’edizione 2023 del “Santa Claus Village” di Belvedere Marittimo.