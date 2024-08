La Camera di commercio di Cosenza presenta i prodotti della Corporate Identity

La Camera di commercio di Cosenza ha promosso da qualche mese il nuovo materiale legato alla sua Corporate Identity, espressione concreta dell’impegno costante nella promozione e nella valorizzazione del territorio. Questo materiale è stato realizzato per rappresentare i valori, la storia e l’unicità che contraddistinguono l’ente, attraverso l’uso di elementi distintivi, come #OpenCameraCosenza e #ModelloCameraCosenza, che incarnano il percorso evolutivo e innovativo intrapreso negli ultimi anni.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio imprenditoriale. La crescita economica, sociale e culturale della provincia è frutto dell’intraprendenza e della maestria di imprenditori e figure capaci, che quotidianamente contribuiscono a raccontare una Calabria operosa e orientata al futuro. Ideologia, questa, racchiusa nella figura storica di Antonio Serra, considerato il primo economista italiano e simbolo di una Calabria che opera con ingegno e determinazione, a cui la Camera ha dedicato un importante Premio.

I nuovi prodotti della Corporate Identity sono esposti all’interno di una teca situata nell’atrio d’ingresso della sede della Camera di Commercio, accompagnati da un QR code che consente di prenotare i capi prescelti al raggiungimento di 10 unità, facilitando l’accesso a questi simboli distintivi.

Un universo di valori racchiuso in prodotti che rappresentano non solo lo specchio della storia e dell’impegno dell’ente, ma anche la chiara volontà di mettere le forze imprenditoriali al centro di ogni progetto e iniziativa, valorizzando così il contributo essenziale di chi opera quotidianamente per la crescita del territorio.