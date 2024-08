Bonifati: incontro tra il presidente Granata e il cast “Il ritorno dei Savasta”

Incontro piacevole, presso il bar Capofella di Bonifati, tra il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata e il cast di “Il ritorno dei Savasta”, un film indipendente girato interamente nella Riviera dei Cedri, in Calabria. Diretto e prodotto dall’imprenditore Vincenzo Lucchese, il film è stato già presentato in anteprima al Cinevittoria di Diamante il 9 giugno 2023. La trama si concentra su Ciccio Savasta, un boss calabrese che desidera lasciare un’eredità ai suoi figli, Saverio e Antonio. Il film esplora temi di conflitti, vendette e rivelazioni familiari, con un messaggio finale di abbandono della criminalità e ricerca di una vita più dignitosa.Il vulcanico consigliere comunale di Bonifati Franco Sirimarco è uno degli attori principali del film “Il ritorno dei Savasta.” Il film, diretto da Vincenzo Lucchese, è stato girato interamente nella Riviera dei Cedri in Calabria e ha ricevuto una buona accoglienza locale.Sirimarco, insieme ad altri attori come Alessia Spinelli, Christian Sgamba e Rosa Cetraro, ha contribuito a portare in vita la storia di Ciccio Savasta e dei suoi figli, esplorando temi di conflitto, vendetta e redenzione. Tra gli attori spicca il medico psichiatra Francesco Sisca, che è anche uno scrittore, poeta ed educatore italiano notevole.Ha scritto diversi libri. Uno dei suoi lavori è “Lo specchio”, pubblicato da Tracce nel 2007.