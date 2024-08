Castrovillari, NDC denuncia ritardi erogazione buoni libro alle famiglie

Noi Di Centro Castrovillari: “Un anno scolastico è terminato, un altro è alle parte tra poche settimane. Le famiglie di Castrovillari però aspettano invano i soldi dei buoni libro dell’anno scolastico terminato. Per farla breve, moltissimi Comuni pochi mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico avevano già liquidato le somme, un rimborso per le spese che le famiglie affrontano durante il percorso di scolarizzazione obbligatoria. Castrovillari purtroppo no, i soldi ancora non arrivano. Ci chiediamo come mai ancora non è stato liquidato quanto spettante, e quando ancora bisogna aspettare per avere queste somme che spettano dalla regione Calabria che a noi risultano da tempo già arrivate presso il Municipio del pollino. Molte famiglie di Castrovillari vicino sono in una grave situazione economica, e senza voler fare polemica, speriamo vivamente che il Sindaco prenda subito provvedimenti perchè siamo oltre i tempi massimi e ci spieghi il perché di questo calvario.”