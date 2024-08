Festival Euromediterraneo di Altomonte: si parte con il musical The Greatest Showman

Domenica 4 agosto 2024, alle ore 21.30, nella splendida cornice del Teatro Costantino Belluscio di Altomonte, si darà il via alla trentasettesima edizione del Festival Euromediterraneo.

Il tema di quest’anno, “la magia dell’abbraccio”, evidenzia il ruolo della cultura come mezzo di mediazione sociale. L’obiettivo è promuovere il dialogo, ampliare le conoscenze e sottolineare l’importanza di valori etici e culturali quali la pace, l’accoglienza e l’integrazione. In questa ottica, il Festival verrà inaugurato con il musical The Greatest Showman realizzato dall’Associazione Arcobaleno a sostegno della disabilità.

Monica Presta, delegata dell’organizzazione, spiega: “L’inclusione sarà al centro della nostra performance, realizzata in collaborazione con il centro danza di Raffaella Runco. Vogliamo rappresentare la diversità attraverso la condivisione, l’amicizia e il rispetto, perseguendo un progetto che ci auguriamo di continuare nel tempo. Sedici ragazzi saranno coinvolti in questa iniziativa, che mira a sensibilizzare su tematiche attuali e a difendere i diritti di tutti.”