Il Polo Digitale Calabria partecipa alla presentazione di: Speaky Mobile e Speaky Facile, i nuovi dispositivi tecnologici per ipovedenti e non vedenti

L’11 luglio 2024, presso il Grand Hotel Lamezia Terme presso Piazza Stazione Centrale Lamezia Terme, si è tenuto un convegno organizzato dal: Presidente Coordinamento Regionale Calabria Anpvi asp-ets Andrea Riccelli. Il convegno è stato organizzato per i soci di Catanzaro e Lamezia Terme, presieduto dal Presidente Provinciale della Sezione di Catanzaro Mario Canino.

Argomento principale l’ausilio per i non vedenti, ipovedenti e anziani, con la collaborazione di Alessio Mengarelli Responsabile Commerciale di Mediavoice Srl, di Alfredo Andrieri Segretario Generale del Polo Digitale Calabria Associazione del settore ICT della regione Calabria.

Durante il convegno si è svolta la presentazione di Speaky Mobile e Speaky Facile i nuovi dispositivi tecnologici per ipovedenti, non vedenti, inesperti e anziani in età avanzata che favorisce l’interfacciamento con i sistemi informatici digitali. Grande partecipazione ed entusiasmo. Era uno scoglio insormontabile fino ad oggi, per le persone affette da questo tipo di patologie, approcciarsi a sistemi informatici come computer, accedere al mondo digitale senza possedere competenze o essere degli esperti.

Da oggi si apre uno scenario di vita diverso, che favorisce e risveglia la voglia di imparare, di apprendere nuove cose sul digitale, di effettuare ricerche su internet, di partecipare a dialoghi sui social, e soprattutto la voglia di far parte di quella realtà tecnologica che oggi prende il nome di società virtuale, che ti permette di appartenere a un nuovo mondo, che si sposta sempre più verso il virtuale digitale e che ti esclude se non hai gli strumenti e le conoscenze necessarie per farne parte. Accettare questa realtà oggi è difficile, ma la tecnologia va avanti dando vita a più soluzioni innovative che possono accendere gli animi di chi ha sempre sognato di dialogare con i nuovi strumenti di comunicazione.

“Il Polo Digitale Calabria” commenta in una nota Emilio De Rango Presidente del Polo Digitale Calabria “ è impegnato sempre più nella diffusione di nuove tecnologie che possano essere adottate nel vivere quotidiano e possano dare una dimensione di vita diversa anche a persone, che affette da tali patologie, non avrebbero mai potuto affrontare. La possibilità di interfacciarsi con sistemi informatici, sistemi che oggi come non mai fanno la differenza e fanno parte della nostra vita e del nostro vivere quotidiano fino a condizionarne anche le nostre abitudini. Ma quando si parla di sistemi intelligenti in grado di dare una valida opportunità a chi fin ora è rimasto all’oscuro di tutto ciò, allora ci si adopera per permetterne, favorire e consentire la conoscenza e la divulgazione dei nuovi strumenti che la tecnologia mette a servizio delle fasce più deboli. ”

Durante l’evento, Mengarelli e Andrieri hanno presentato e fatto provare ai soci telefoni e computer programmati con software di nuova generazione sviluppati da Mediavoice Srl, che sfruttano l’intelligenza artificiale per essere facilmente accessibili ai non vedenti e ipovedenti. Dopo una breve spiegazione e dimostrazione, i soci hanno potuto testare con grande interesse i dispositivi presentati, oltre a ricevere indicazioni sulle procedure burocratiche per ottenere gli ausili nel modo più efficiente e tempestivo possibile, con disponibilità e competenza.