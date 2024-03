I Casinò di Cosenza: dove la tradizione italiana incontra l’emozione del gioco

La Calabria è una delle regioni italiane più antiche e che un tempo faceva parte della Magna Grecia. Il territorio è molto vasto e turisticamente ha tanto da offrire sia come mare che montagna. Una vacanza a Cosenza ad esempio può creare i presupposti per vivere in pieno la tradizione culturale, paesaggistica e culinaria italiana, nonché rivelarsi la meta ideale per godere di meravigliose spiagge e calette, un mare cristallino e turchese e diverse opportunità di divertirsi come ad esempio in alcuni delle più note sale con giochi da casinò tradizionali e diverse slot online.

Admiral Casinò Cosenza : Una location ideale per vivere l’emozione del gioco online

Tra le tante sale di intrattenimento presenti a Cosenza, una delle più popolari è quella denominata Admiral Bet. Nello specifico si tratta di un contesto che è ben assortito e offre i migliori e tipici giochi da casino online con bonus e promozioni molto interessanti ed esclusivi. In questo locale che è uno dei più grandi della città, è possibile provare l’emozione del gioco sia fisicamente che attraverso un dispositivo mobile o un PC quindi online. In questo caso, sia recandosi in loco che da casa, è possibile scommettere sulle partite della squadra del cuore, emozionarsi con i giri di rulli delle tante slot machine, oppure provare il brivido di sedersi a un tavolo di Blackjack, Roulette o poker. I giochi in oggetto tra l’altro sono disponibili anche nella versione live cioè con tanto di croupier dal vivo quindi ideali per chi cerca la stessa emozione che offre un casinò fisico.

I giochi di slot del casinò Admiral di Cosenza

In occasione di una vacanza a Cosenza, a parte il divertimento che si può ottenere con le attività balneari e montane, si può anche optare per quello offerto dalle slot machine online presenti nel casinò Admiral. In loco infatti ci sono quelle più famose al mondo, come ad esempio la mitica Book of Ra e a tutte le altre prodotte da colossi del settore tipo Novomatic, Pragmatic, NetEnt e Playtech, giusto per citarne alcuni tra i più noti. Il contesto tra l’altro propone anche le slot più giocate del momento tipo Lord of the Ocean, Dolphin’s Pearl Deluxe, Apollo God of the Sun e Sizzling Hot Deluxe. Inoltre ci sono anche quelle con svariate tipologie di Jackpot sviluppate da Capecod e Tuko, cosi come i popolarissimi giochi a marchio Novomatic. Le slot machine presenti nell’ Admiral di Cosenza sono disponibili H24 e offrono giri gratuiti, simboli Wild, e molti altri ancora.

Cosenza: una perla italiana da scoprire e vivere intensamente

Emergendo a 238 metri sul livello del mare, incuneata in una valle tra la catena montuosa costiera e l’altopiano della Sila, Cosenza ha tanto da offrire non solo dal punto di vista naturalistico ma anche da quello storico. La moderna città si trova a nord del fiume Busento mentre la vecchia (Centro Storico) è ubicata a sud. Come il resto della Calabria, Cosenza ha subito nel corso dei secoli numerosi domini a partire dal 589 d.C. al 1734 d.C.: Longobardi, Saraceni, Bizantini, Normanni, Svevi, Spagnoli, Aragonesi e Borboni si sono insediati nel territorio e molti casi arricchendolo culturalmente e anche dal punto di vista storico. Cosenza infatti è uno dei comuni più antichi dell’Italia meridionale grazie ai primi insediamenti greci. Per tale motivo viene definita come l’Atene della Calabria, in omaggio alla cultura che ne fece una delle principali città della Magna Grecia. Cosenza oggi è una città che va assolutamente visitata poiché offre arte e cultura, presenta tantissimi musei e biblioteche. Inoltre vanta alcuni siti come i conventi di S. Gaetano e S. Domenico, Palazzo Arnone, il Duomo, la Casa delle Culture e il Castello Svevo. In questa città è nato anche Bernardino Telesio, il grande astronomo da cui oggi deriva il nome Telescopio. Da non perdere in occasione di una vacanza a Cosenza ci sono tuttavia anche la tomba della regina Isabella d’Aragona e viuzze piuttosto ripide con antichi archi e portoni. Da ciò si evince che visitare questa città e la sua provincia è un’ottima scelta, senza contare che nel tempo libero, la presenza di numerosi piccoli casinò e sale giochi, possono rendere ancora più lieta l’esperienza del viaggio.