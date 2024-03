Domani l’Unione Ciechi di Cosenza discute di rischio incendi

Giovedì 14 Marzo alle ore 15:00, presso la sede dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti della provincia di Cosenza, in via Parigi – Rende, si terrà un incontro della tematica

RISCHIO INCENDIO – PIANO AIB CALABRIA

Questa iniziativa è utile per dare delucidazioni alle persone con disabilità sensoriale (non Vedenti), sulla problematica degli incendi in Calabria.

Tale incontro si integra nel Percorso:

INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE – PER PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI

proposto dell’Associazione Wind’s Rose, dell’UICI di Cosenza, ed organizzato dall’associazione Soccorso senza Barriere, dall’associazione Tutela Civium E.D.R.A., la quale associazione fornisce il laboratorio didattico E.D.R.A. “Maria Immacolata La Rocca”. Essenziale all’organizzazione del Corso è il supporto del Dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria, del Dipartimento Biologia scienze della Terra dell’Università della Calabria, dell’Ordine dei geologi della Calabria, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, della Fand Calabria e della Fish Calabria.

Scopo dell’incontro è di dare una informazione-formazione sul piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Il piano Regionale AIB, prevede una migliore e più organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi, coinvolgendo in tale attività anche ulteriori soggetti, quali le ATC e le associazioni venatorie, particolarmente conoscitori dei boschi e delle foreste regionali, aumentando l’attività di vigilanza e controllo del territorio con nuove squadre di Calabria Verde nonché il coinvolgimento anche della Legione dei Carabinieri di Calabria, prevedendo, inoltre, la distribuzione nei punti più critici, di numerose fototrappole per garantire una sorveglianza attiva di questi luoghi. Tale azione è anche mirata alla sorveglianza del territorio per le attività di controllo in materia di tutela del patrimonio forestale.

Da oggi si vuole dare un’impostazione e un occhio di riguardo alle persone Vulnerabili.

Saranno presenti all’incontro oltre a Francesco Crocco presidente dell’Associazione WIND’S Rose nonché aderente all’UICI Cosenza, anche l’ing. Raffaele Mangiardi Dirigente Settore Difesa del Suolo, Tutela del Territorio, Prevenzione Calamità- Regione Calabria- DEL DIPARTIMENTO UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, relazioneranno il dott. Gaetano Rizzuto ( già responsabile della S.O. di protezione civile della Regione Calabria), Gianfranco Pisano presidente di Soccorso Senza Barriere e Floriana Madia ( Membro del C.D. di Tutela Civium E.D.R.A.).