Cosenza, nasce il presidio sanitario su via degli Stadi: ok del Consiglio comunale all’atto preliminare di compravendita dell’unità immobiliare

Nasce il presidio sanitario di via degli Stadi. Il Consiglio comunale presieduto da Giuseppe Mazzuca e riunitosi questa mattina nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, ha approvato lo schema preliminare di compravendita, all’Azienda Sanitaria Provinciale, del compendio immobiliare di via degli Stadi,140, che ospitava l’ex Scuola Elementare del VI Circolo e che è stata in passato sede di vari uffici comunali e di associazioni di volontariato. La massima assemblea cittadina ha approvato anche la nuova composizione delle commissioni consiliari. Lo schema preliminare di compravendita all’Asp dell’unità immobiliare di via degli Stadi è stato approvato con 20 voti a favore e l’astensione di cinque consiglieri di minoranza (Francesco Spadafora, Ivana Lucanto, Michelangelo Spataro, Francesco Caruso e Alfredo Dodaro), astenutisi anche in occasione del voto relativo alla nuova composizione delle commissioni, approvata con il voto favorevole di 18 consiglieri più il Sindaco.

“Con l’approvazione in Consiglio comunale dello schema preliminare di compravendita all’Azienda Sanitaria Provinciale dell’unità immobiliare di via degli Stadi va avanti la strategia di riqualificazione delle periferie della città, non solo sotto l’aspetto urbanistico, ma portando in un’area particolare della città importanti servizi come quelli volti alla tutela della salute dei cittadini. Questo consentirà, nell’ambito dell’area interessata, di mettere in campo una nuova narrazione della città che si apra alle periferie”. Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso chiudendo la serie degli interventi della seduta odierna del Consiglio comunale nel corso della quale, oltre alla approvazione della nuova composizione delle commissioni consiliari permanenti, il civico consesso ha dato il via libera proprio alla cessione dell’immobile comunale di via degli Stadi all’ASP, in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto per la promozione e lo sviluppo di sinergie finalizzate al miglioramento della rete dei servizi socio-sanitari.

“Quello che noi abbiamo messo in campo, sin dalla presentazione del nostro programma elettorale, è l’idea di rendere la città omogenea e farla sviluppare in modo compiuto e completo in tutte le sue parti. Lo abbiamo sempre detto: l’isola pedonale, è il cuore pulsante della nostra comunità perché è bella come tutto ciò che caratterizza il centro della città, ma la città non può vivere solo di centro, ma vive, si sviluppa e diventa attrattiva se cresce tutta quanta insieme. Ecco perché sin da subito abbiamo sempre detto che noi partiamo da dove gli altri non sono mai arrivati, perché chi conosce la storia della nostra città sa che interventi come quelli che seguiranno l’approvazione in consiglio di questa pratica, nelle nostre periferie non sono stati mai pensati né progettati. Partire dalle periferie – ha aggiunto Franz Caruso – significa ricongiungerle effettivamente al centro della città, affinché siano parte integrante dello sviluppo di tutta la città, perché non v’è dubbio che il centro cittadino ha goduto di interventi importanti che hanno riqualificato e rilanciato l’immagine positiva della città, ma questa deve essere proiettata verso una visione dello sviluppo intero, culturale ed urbanistico di Cosenza. Questo è un significativo intervento che ridà non solo dignità a quell’area della città, ma anche una prospettiva di sviluppo nel nostro territorio ad un settore che è particolarmente delicato, che è quello della sanità. Noi non abbiamo alcuna competenza in materia sanitaria, ma abbiamo molta competenza in materia di tutela del diritto alla salute dei nostri cittadini e destinare un intervento del genere ad una iniziativa di tale significativa presenza di un presidio socio-sanitario come quello della centrale operativa dell’emergenza regionale, penso rappresenti un segnale di attenzione non solo per quell’area, ma proprio per la tutela del diritto alla salute del cittadino”. Oltre alla centrale operativa del 118, nell’immobile che il Comune ha ceduto all’ASP saranno allocate anche altre attività, quali il Centro di formazione provinciale per i servizi di emergenza urgenza, la Centrale PET 118 con la relativa logistica, e numerosi altri servizi complementari e di sanità territoriale. Il compendio immobiliare ceduto all’ASP ospiterà, inoltre, il District Recovery regionale, l’ufficio ausili e protesi, il distaccamento sanitario Cosenza-Savuto e la dialisi territoriale.

“Credo che questo importante risultato – ha detto Franz Caruso durante il suo intervento – vada ascritto a merito di tutto il Consiglio comunale, non solo perché è stato conseguito dalla città di Cosenza, ma perché se ne avvantaggerà, oltre a tutta la nostra cittadinanza, anche una vasta area metropolitana e tutto il territorio provinciale”. Il Sindaco, ha, infine, insistito sul dato della concretezza dell’opera “che non è propagandistica, ma rappresenta un fatto concreto che porta alla città un servizio indispensabile, punto di riferimento insostituibile per l’emergenza, perché – ha aggiunto – il 118 è qui a Cosenza, in via degli Stadi, in un’area che sarà destinata ad essere riqualificata non solo dal punto di vista socio-sanitario, ma anche sportivo, perché su quell’area sono previsti interventi futuri anche sull’impiantistica sportiva, grazie allo sviluppo della cittadella dello sport. Grazie a questa sinergia che abbiamo creato con l’ASP di Cosenza – realizzeremo a breve un altro presidio sanitario importante che è quello della Casa della salute a via Bendicenti. Questi interventi sono la plastica dimostrazione di quanto sia importante la sinergia tra istituzioni per garantire ai nostri cittadini quel diritto alla salute che spesso è loro negato”.

Ad illustrare, dopo l’approvazione della composizione delle commissioni consiliari, il secondo punto all’ordine del giorno, e cioè lo schema di compravendita all’ASP, dell’unità immobiliare di via degli Stadi, è stato il consigliere comunale delegato dal Sindaco Franz Caruso al patrimonio, Antonello Costanzo.

“Concretizzare il passaggio a titolo oneroso dall’Amministrazione comunale all’Azienda Ospedaliera dell’immobile dell’ex Scuola Elementare di Via degli Stadi – ha detto Costanzo – non riguarda solo l’aspetto economico, ma è soprattutto un’azione politica di sviluppo per l’intera area di Via degli Stadi e San Vito che si aggiunge ai notevoli investimenti che questa Amministrazione ha già avviato considerando tali zone della città parte integrante della stessa. Dobbiamo smettere – ha aggiunto ancora il consigliere delegato al Patrimonio – di costruire periferie. Ormai le nostre città sono piene di questi luoghi dove il centro non è più centro e la campagna non è ancora campagna. Invece di continuare ad espanderli così, dobbiamo intensificare i nostri centri urbani, fecondando e fertilizzando le periferie. Ovunque ci sono grandi buchi neri da recuperare e trasformare, in modo che questi sobborghi diventino luoghi di civiltà, e non solo posti dove si va a dormire”. Quindi Antonello Costanzo cita l’architetto Renzo Piano sottolineando che “le periferie devono essere parte attiva di una città e la politica che è “l’arte di vivere assieme”, deve sempre agire per creare le opportunità del “Vivere Insieme” e non del vivere in centro e in periferie. Questa Amministrazione – ha poi proseguito -la politica del vivere assieme l’ha già fatta propria con l’indicazione dell’area dove sorgerà il nuovo Ospedale, con i notevoli investimenti nel centro storico, con gli interventi in corso su San Vito e lo fa oggi con l’approvazione di questo atto amministrativo e continuerà a farlo con tutte quelle azioni messe in campo fino ad oggi per ridare dignità e coinvolgimento attivo a tutte quelle aree che per troppi anni sono state abbandonate a sé stesse”.

Il consigliere delegato al Patrimonio ha poi ricordato la data del 17 ottobre del 2023 quando il Consiglio Comunale, con la delibera n.41, ha approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di Cosenza e l’ASP. “Lo stesso protocollo d’intesa – ha spiegato Costanzo – disciplinava la collaborazione tra gli enti, per lo sviluppo e la condivisione di asset e piattaforme comuni per l’attuazione di modelli gestionali ed operativi nell’ambito dei processi di acquisizione e razionalizzazione di beni e servizi, formazione e gestione delle risorse umane, attraverso forme di integrazione funzionale, processi di outsourcing e partenariato, in coerenza con le linee strategiche e programmatiche delle rispettive amministrazioni, dove come azione prioritaria rientrava la cessione a titolo oneroso da parte del Comune di Cosenza a favore all’ASP del complesso immobiliare di Via degli Stadi, per la realizzazione della Centrale Operativa per l’emergenza ed altri servizi territoriali e comprensoriali”.

Costanzo ha inoltre ricordato la firma, il 14 dicembre del 2023, del protocollo d’intesa tra il Sindaco Franz Caruso ed il direttore generale dell’ASP di Cosenza, dott.Antonello Graziano. Successivamente il consigliere Costanzo ha dato lettura della proposta di deliberazione posta poi in votazione, chiarendo che “l’approvazione del preliminare dell’atto di stipula, non modifica nulla rispetto a quanto già concordato tra le parti, attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto a dicembre, se non la valutazione economica già oggetto di discussione nella Commissione Bilancio e Patrimonio qualche giorno prima del Consiglio Comunale del 17 ottobre che è stata variata da una prima valutazione di circa 3 milioni di euro a quella offerta in via definitiva di 5 milioni di euro”. Costanzo ha, al termine del suo intervento, sottolineato i molteplici vantaggi dell’approvazione dell’atto deliberativo, “non solo dal punto di vista economico, ma per la concreta realizzazione di un presidio sanitario in una zona importante della nostra città fin troppo dimenticata dalla politica”.

In sede di dichiarazioni di voto sono poi intervenuti i consiglieri comunali Michelangelo Spataro e Francesco Alimena.

Spataro ha dichiarato di essere ben felice di ascoltare in aula l’illustrazione della pratica, anche se “senza vena polemica – ha precisato riferendosi all’intervento del consigliere Costanzo – volevo ricordare che non si tratta di luoghi abbandonati, sia perché a suo tempo quale migliore soluzione di un centro di aggregazione di una scuola elementare poteva essere pensata e, inoltre, quell’area e quella sede ha ospitato importanti settori comunali come la manutenzione e il welfare”. Spataro ha poi lodato l’iniziativa dell’ASP considerandola “lungimirante nella direzione di individuare per quei luoghi la sede della Centrale operativa del 118 ed altri servizi connessi alla gestione del Sistema Regionale di Emergenza Urgenza”. Fatta questa premessa, il consigliere Spataro ha preannunciato voto di astensione “perché – ha spiegato – non conosciamo i particolari della valutazione economica finale perché non sono stati oggetto di discussione in commissione”.

Il capogruppo del Partito Democratico Francesco Alimena ha, dal canto suo, ringraziato il consigliere delegato al Patrimonio Antonello Costanzo “per il lavoro svolto che si inserisce nel solco del programma amministrativo del Sindaco”. Un ringraziamento è stato rivolto da Alimena anche agli uffici e, in modo particolare al dirigente del settore patrimonio, avvocato Francesco Giovinazzo”. Alimena ha, infine, ricordato, il grande impatto che i nuovi presidi sanitari avranno su tutta l’area di via degli Stadi. “Sostanzialmente – ha concluso Alimena – saranno messi insieme diversi obiettivi: il buon governo e l’attenzione alle periferie”.