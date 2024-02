Nuovo elettrocardiogramma per il poliambulatorio di Campana

“E’ stato consegnato questo pomeriggio presso il poliambulatorio del comune di Campana un nuovo elettrocardiografo Cardioline, che sarà utilizzato dal medico cardiologo e prossimamente sarà programmato per essere in grado di comunicare in tempo reale i dati dei referti ecocardiografici in telemedicina. Un ringraziamento particolare va all’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, che si sta interessando in prima persona della sanità nelle aree interne, e al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza Antonello Graziano per l’attenzione dimostrata verso le nostre realtà.

L’arrivo di un sistema di telemedicina rientra nel nuovo indirizzo di medicina territoriale voluto dal Presidente Roberto Occhiuto, che permetterà di superare la carenza di medici nei giorni in cui le aree interne sono sprovviste di turni di guardia medica attraverso un mezzo mobile dotato della strumentistica di telemedicina che permetterà di intervenire tempestivamente. Campana e gli altri comuni della presila saranno dunque al centro di questa innovazione, e a breve sarà assegnato al poliambulatorio anche il personale infermieristico necessario a garantire i prelievi di routine per la popolazione, in particolar modo per quella anziana. Finalmente dopo anni di sistematica spoliazione dei servizi la sanità torna ad essere a portata di mano per i cittadini delle aree interne del basso Jonio cosentino”.

E’ quanto su legge in una nota del coordinamento di Forza Italia Basso Jonio Cosentino.