Frecciarossa Sibari, Straface: “Accolte sollecitazioni sugli orari di coincidenza”

“Finalmente dal 3 febbraio prossimo gli orari dei treni regionali saranno modificati per permettere ai viaggiatori di prendere il treno Frecciarossa dalla stazione di Sibari senza rischiare di perdere la coincidenza, ringrazio l’Assessore regionale Emma Staine per aver accolto le mie sollecitazioni ed aver affrontato il problema risolvendolo. Quello dei trasporti è un settore su cui la giunta Occhiuto sta investendo molto ed è importante che ci sia la giusta sinergia fra Regione e gruppo Trenitalia per cercare di mettere in campo quante più azioni possibili per garantire ai cittadini calabresi un sistema di trasporti più efficace e funzionale”.

Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.