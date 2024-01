Cassano, Guerrieri (NDC): “Proficuo sopralluogo con il sindaco Papasso sui lavori di Ponte Nuovo”

“Abbiamo avuto nella giornata di ieri un proficuo incontro con il Sindaco di Cassano Gianni Papasso sui lavori inerenti il progetto finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che ricade principalmente su Rione Ponte Nuovo.

È stato un dialogo aperto e sereno che ha riguardato il nuovo volto del Rione, che a mio avviso lo renderà uno dei più belli e vivibili della città.

Per l’occasione il Sindaco ci ha anche informato di alcuni nuovi dettagli che riguardano la zona delle abitazioni Ina-casa, incontrando insieme a noi alcuni residenti, che hanno apprezzato l’ascolto ed il continuo interessamento del Sindaco e del nostro gruppo politico sui lavori del Rione. Abbiamo inoltre affrontato anche altri temi, con la promessa di riaggiornarci attorno ad un tavolo più politico per discutere di ulteriori proposte e problematiche in città.

Su Pontenuovo il cambiamento è davvero radicale, e la cosa positiva che mi preme anche sottolineare, è che nei cantieri la manodopera è tutta locale e che ad oggi non vi è nulla da eccepire”.

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri (Noi Di Centro).