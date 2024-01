Noi Di Centro, nominato il nuovo coordinatore provinciale di Cosenza: è Gabriele Iazzolino.

Il Segretario Nazionale di “Noi Di Centro” On. Clemente Mastella, d’intesa con i vertici nazionali ha nominato Coordinatore Provinciale di Cosenza Gabriele Iazzolino, già dirigente dell’Udeur. Al nuovo commissario spetta ora il compito di organizzazione il partito e di prepararlo ad affrontare una serie di iniziative politiche, in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno alcuni comuni della provincia di Cosenza.

Come ha sottolineato il neo coordinatore Gabriele Iazzolino, “nei prossimi giorni riuniremo i nostri iscritti per formare un ufficio politico provinciale con delegati in rappresentanza delle diverse zone in cui si suddivide la nostra provincia. Fornendo non solo analisi e critiche, ma soprattutto soluzioni credibili e realizzabili per dare risposte concrete alle esigenze della collettività”.

Sarà resa operativa anche una sede provinciale, quale riferimento per i cittadini intenderanno partecipare attivamente e fattivamente alla vita politica di NDC.

Inoltre il coordinatore Iazzolino intende ribadire: “l’adesione a Noi Di Centro non ammette dubbi ed intende essere chiara nel rilanciare l’azione centrista, che Ndc non vuole delegare ad altri soggetti”: