Corigliano-Rossano (Cs), attivata consultazione per il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Comune di Corigliano-Rossano, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, dovrà approvare entro il 31 gennaio 2024 il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), 2024/2026 – quale sezione del PIAO.

In piena aderenza alle misure normative ed alle Linee guida impartite dall’ANAC il Comune di Corigliano-Rossano intende attivare una consultazione, esterna ed interna, per raccogliere eventuali indicazioni e suggerimenti in proposito, sia da parte dei singoli cittadini che delle varie associazioni, organizzazioni ed istituzioni locali (pubbliche e private) nonché da parte degli Amministratori, dipendenti e collaboratori comunali.

Tutti i soggetti interessati possono contribuire all’aggiornamento del Piano facendo pervenire eventuali proposte, suggerimenti ed osservazioni di modifica ed integrazione del PTPCT 2023-2025, entro il prossimo 25 gennaio 2024.

Maggiori informazioni si troveranno sul sito istituzionale al link http://tinyurl.com/4dz357kr