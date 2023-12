Nuovo crollo frana di Cozzo Pantasima a Rossano, Bevacqua: “Rivolgo il mio appello al presidente Occhiuto per fare in modo che la Regione intervenga immediatamente“

“Non può cadere nel vuoto l’ennesimo appello di don Franco Romano, amministratore della Parrocchia di San Bartolomeo, in località traforo a Rossano centro, dopo il nuovo crollo avvenuto vicino alla Chiesa che, soltanto per fortunate coincidenze, non ha provocato una tragedia”.

Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua esprimendo tutta la sua preoccupazione per quanto avvenuto.

“La causa del problema continua a rimanere la stessa da anni: la grande frana di Cozzo Pantasima che minaccia l’intero quartiere traforo, dove abitano più di 200 famiglie e per la maggior parte anziani. La situazione è insostenibile – dice ancora Bevacqua – e servono interventi immediati per mettere in sicurezza la zona. Rivolgo il mio appello personale al presidente Occhiuto per fare in modo che il governo regionale adotti le necessarie misure per prevenire ulteriori fenomeni franosi con i conseguenti gravi rischi per la popolazione”.